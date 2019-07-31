KESK: '20 Milyon Kişi İçin Masaya Oturacağız'

Süreçte KESK olarak çok uzun bir süredir çalışma yürüttüklerine dikkat çeken Gezen, “Maalesef beş milyon insanı ilgilendiren, aileleriyle birlikte 20 milyonu bulan bir kitlenin hakları için masaya oturma durumu söz konusu. Bu çalışmayı da biz ekonomik krizle birlikte aslında 5 noktada yaptığımız bölge mitingleriyle başlattık. Yüzlerce iş yeri ve on binlerce çalışanla birebir temas etme şansımız oldu. Ve yine güvencesizliğe karşı yaptığımız bir kampanya vardı, bunu da 24 Mayıs’ta bakanlık önünde bir açıklama ile sonlandırmıştık. Yani biz bu talepleri oluştururken aslında iş yerlerinde doğrudan kamu emekçileri ile yüz yüze çalışmalar yaptık. Yani basın açıklamamızda bahsettiğimiz talepler aslında kamu emekçilerinin kendi sözleri ve kendi sesi. Biz şimdi bu sesi Ankara’ya taşımak için doğrudan için Türkiye’nin dört bir yanından yola çıktık. Artvin, Edirne, Muğla ve Van’dan bir yürüyüş başlattık.”

Gezen : ‘’Engelleme girişimleri ile karşılaştık’’

Ankara’ya doğru yürüyüşte çeşitli engellemelerle karşılaştıklarını ifade eden KESK Eş Genel Başkanı Gezen, “Van güzergahında Ankara’ya giderken bölgede yaşanan olaylardan kaynaklı çeşitli engelleme girişimleri ile karşı karşıya kaldık. Ama biz Van’da, Diyarbakır’da ve Mardin’de karşımıza çıkan bu yasakçı tutuma karşı kararlılıkla yolumuza devam ettik. Çünkü bizler biliyoruz ki bu talepler çok meşru talepler ve bu talepler sadece kamu çalışanlarının değil, tüm halkın talepleri. Çünkü kamu çalışanlarının nitelikli bir hizmet sunabilmelerinin koşulu aynı zamanda halkın nitelikli hizmet alabilmesinin koşuludur’’ diye konuştu.