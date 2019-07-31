KESK: '20 Milyon Kişi İçin Masaya Oturacağız'

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun (KESK), 1 Ağustos’ta başlayacak Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri öncesi Ankara’ya dört koldan başlattığı yürüyüş sürüyor.
TİS görüşmeleri başlamadan önce farklı kentlerden Ankara’ya başlatılan yürüyüşün Van kolundan yola çıkan KESK’liler Gaziantep’e ulaştı.
Van’dan Gaziantep’e ulaşan KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen’in ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı Gönül Erden’in de aralarında bulunduğu konfederasyon üyeleri bir basın açıklaması yaptı.
Kente varan yürüyüş kolunu KESK Gaziantep Şubeler Platformu Sözcüsü Ali Ersönmez, DİSK Bölge Temsilcisi Ali Güdücü, Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı ve HDP İl Eş Başkanı Müslüm Kılıç’ın yanı sıra KESK’li üyeler karşıladı.
Gezen: “Taleplerimiz emekçilerin sesi’’
VOA Türkçe’ye konuşan KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, basın açıklamalarıyla halka ilettikleri taleplerin aslında kamu emekçilerinin kendi talepleri olduğuna vurgu yaparak, toplu iş sözleşmelerinin tüm kamu çalışanları için başladığını belirtti.
Süreçte KESK olarak çok uzun bir süredir çalışma yürüttüklerine dikkat çeken Gezen, “Maalesef beş milyon insanı ilgilendiren, aileleriyle birlikte 20 milyonu bulan bir kitlenin hakları için masaya oturma durumu söz konusu. Bu çalışmayı da biz ekonomik krizle birlikte aslında 5 noktada yaptığımız bölge mitingleriyle başlattık. Yüzlerce iş yeri ve on binlerce çalışanla birebir temas etme şansımız oldu. Ve yine güvencesizliğe karşı yaptığımız bir kampanya vardı, bunu da 24 Mayıs’ta bakanlık önünde bir açıklama ile sonlandırmıştık. Yani biz bu talepleri oluştururken aslında iş yerlerinde doğrudan kamu emekçileri ile yüz yüze çalışmalar yaptık. Yani basın açıklamamızda bahsettiğimiz talepler aslında kamu emekçilerinin kendi sözleri ve kendi sesi. Biz şimdi bu sesi Ankara’ya taşımak için doğrudan için Türkiye’nin dört bir yanından yola çıktık. Artvin, Edirne, Muğla ve Van’dan bir yürüyüş başlattık.”
Gezen : ‘’Engelleme girişimleri ile karşılaştık’’
Ankara’ya doğru yürüyüşte çeşitli engellemelerle karşılaştıklarını ifade eden KESK Eş Genel Başkanı Gezen, “Van güzergahında Ankara’ya giderken bölgede yaşanan olaylardan kaynaklı çeşitli engelleme girişimleri ile karşı karşıya kaldık. Ama biz Van’da, Diyarbakır’da ve Mardin’de karşımıza çıkan bu yasakçı tutuma karşı kararlılıkla yolumuza devam ettik. Çünkü bizler biliyoruz ki bu talepler çok meşru talepler ve bu talepler sadece kamu çalışanlarının değil, tüm halkın talepleri. Çünkü kamu çalışanlarının nitelikli bir hizmet sunabilmelerinin koşulu aynı zamanda halkın nitelikli hizmet alabilmesinin koşuludur’’ diye konuştu.
Gezen : “İktidarın ağzına bakan bir anlayış’’
Sözleşmenin yapılacağı masada olacaklarını ifade eden Gezen, hükümet tarafından yapılan teklifin hedeflenen enflasyonla doğru orantılı bir teklif olduğunu belirterek, “İktidarın ağzına bakan, iktidar ne derse yapmaya hazır olan bir görüntü çiziyorlar. Zaten bu şaşırtıcı değil bizim açımızdan çünkü yaptıkları gerçekten ne yapacaklarını gösteriyor. Biz bunun önüne geçebilmek için hem masada olacağız hem de 1 Ağustos’ta bakanlık önünde olacağız. Görüşmelerin ardından da kamu emekçilerinin ne kaybettiğini ne kazandığını yine emekçilerle paylaşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz’’ ifadelerini kullandı.
Açıklamanın ardından konfederasyon üyeleri Adana’ya doğru yola çıktı.
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