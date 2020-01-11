KESK İzmir’de ‘İnsanca Yaşam’ Mitingi Düzenledi

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İzmir’de “İnsanca Yaşam, Demokratik Bir Türkiye” mitingi düzenledi. Mitinge, KESK üyesi sendikaların yanı sıra Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), İzmir Barosu, sendikalar, çeşitli siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri de destek verdi.

Cumhuriyet Meydanı’ndan toplanan binlerce kişi “Saraya değil, emekçiye bütçe”, “Direne direne kazanacağız” “KHK’lar gidecek, biz kalacağız” sloganlarıyla Alsancak Gündoğdu Meydanı’na yürüdü.

Olağanüstü Hal Komisyonu’na tepki

Ege Bölgesi’ndeki farklı illerden de katılımın olduğu mitingde ilk olarak KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Hasan Ali Kılıç konuştu. Konuşmasında KHK’larla görevden alınan kamu çalışanlarına değinen Kılıç, “15-20 sene okuyup türlü türlü sınavlardan, güvenlik soruşturmalarından, arşiv araştırmalarından, bin bir badireden sonra girdiğimiz işten bir satırlık yazıyla ihraç edildik. Sonra da dalga geçercesine üyelerini kendilerinin atadıkları komisyondan adalet beklememizi istediler. Ne sizden merhamet bekliyoruz ne de talimatınızla işleyen organlardan bir beklentimiz, bir talebimiz var. Bizler ‘hak verilmez alınır’ diyen bir geleneğin içinden gelenleriz. 130 haftadır alanlardayız. Tek bir KESK’li dahi dışarıda kalmayıncaya kadar alanlarda oluruz” dedi.