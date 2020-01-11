KESK İzmir’de ‘İnsanca Yaşam’ Mitingi Düzenledi

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İzmir’de “İnsanca Yaşam, Demokratik Bir Türkiye” mitingi düzenledi. Mitinge, KESK üyesi sendikaların yanı sıra Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), İzmir Barosu, sendikalar, çeşitli siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri de destek verdi.
Cumhuriyet Meydanı’ndan toplanan binlerce kişi “Saraya değil, emekçiye bütçe”, “Direne direne kazanacağız” “KHK’lar gidecek, biz kalacağız” sloganlarıyla Alsancak Gündoğdu Meydanı’na yürüdü.
Olağanüstü Hal Komisyonu’na tepki
Ege Bölgesi’ndeki farklı illerden de katılımın olduğu mitingde ilk olarak KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Hasan Ali Kılıç konuştu. Konuşmasında KHK’larla görevden alınan kamu çalışanlarına değinen Kılıç, “15-20 sene okuyup türlü türlü sınavlardan, güvenlik soruşturmalarından, arşiv araştırmalarından, bin bir badireden sonra girdiğimiz işten bir satırlık yazıyla ihraç edildik. Sonra da dalga geçercesine üyelerini kendilerinin atadıkları komisyondan adalet beklememizi istediler. Ne sizden merhamet bekliyoruz ne de talimatınızla işleyen organlardan bir beklentimiz, bir talebimiz var. Bizler ‘hak verilmez alınır’ diyen bir geleneğin içinden gelenleriz. 130 haftadır alanlardayız. Tek bir KESK’li dahi dışarıda kalmayıncaya kadar alanlarda oluruz” dedi.
“Krizin faturasını emekçilere yıkmak istiyorlar”
Mitinge katılanlara seslenen KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen Türkiye’nin yeni yıla rekor işsizlik oranlarıyla, yüksek enflasyonla ve hayat pahalılığıyla girdiğini söyledi. Krizin faturasının emekçilere yıkılmak istendiğini belirten Gezen, gelir adaletsizliğinin daha da arttığını belirtti.
KESK Eş Genel Başkanı, TÜİK’in açıkladığı resmi enflasyon oranının yüzde 11,84 olmasına rağmen vergi, harç ve cezaların yüzde 22,58 artırılmasını eleştirerek “Halkın yaşadığı gerçek enflasyonu TÜİK vasıtasıyla perdeleseler de siyasi iktidarın ‘işçiyi, memuru, emekliyi enflasyona ezdirmedik’ nutuklarına artık kimse inanmıyor” diye konuştu.
KESK’in talepleri
Az kazanandan çok, çok kazanandan az vergi alındığını kaydeden Gezen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizden toplanan kaynakların yandaşa, yüzde bire, sermayeye, savaşa aktarılmasına dayalı, istihdam ve üretim yaratmayan, toplumsal cinsiyet körü bu bütçeyi kabul etmiyoruz”.
KESK’in taleplerini sıralayan Gezen işten çıkarmaların yasaklanmasını, güvencesiz istihdam uygulamasına son verilmesini, kamuya alımlarda eşitliğin sağlanmasını, temel ihtiyaç maddelerine yapılan zamların geri alınmasını ve ücretlere ek zam yapılmasını istedi.
Asgari ücretin vergi dışı bırakılması talebini dile getiren KESK Eş Genel Başkanı temel tüketim maddelerinden alınan KDV’nin sıfırlanması; az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alacak adil bir sistemin kurulması gerektiğini vurguladı.
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