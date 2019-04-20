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'Keşke ablalarım kadar dolgun olsam'

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.04.2019 10:43 | Son Güncelleme

O dünyanın en çok kazanan mankeni üstelik bugünlerde ABD'nin en ünlü ailelerinden biri olan Kennedy Ailesi'nden Jack Kennedy Schlossberg'in kendisine olan ilgisiyle gündemde ama yeni de mutsuz.

Kendall Jenner, ailede kalçaları dolgun olmayan tek kişinin kendisinin olduğunu belirterek, "Keşke ablalarım kadar seksi ve dolgun olsam' dedi.

Kendall Jenner

'Dünyanın en çok kazanan modeli' unvanının sahibi Kendall Jenner, The Telegraph’a verdiği demeçte, "Ablalarımın göğüsleri var, benim yok” dedi.
Dünyaca ünlü 23 yaşındaki model, ablalarının daha seksi ve daha dolgun olduğunu ve onlar gibi yuvarlak hatlara sahip olmak istediğini açıkladı.
Ablaları Kim, Kourtney ve Khloe Kardashian gibi olmadığı için üzüldüğünü dile getiren Jenner şunları söyledi:
"Hepimiz kardeşiz ve benim de onlar gibi seksi olmam gerekmez mi?" sözleriyle, daha çocuksu vücut hatlarına sahip olduğunu söyledi.
Jenner bugünlerde ABD'nin 35'inci başkanı John F. Kennedy ve Jacqueline Kennedy Onassis'in kızı Caroline Kennedy'nin oğlu olan Jack Kennedy Schlossberg'in kendisine olan ilgisiyle gündemde. İddialara göre Harvard hem de Yale üniversitelerinde eğitim göden Kennedy Ailesi'nin yakışıklı üyesi bir süredir Kendall Jenner'ın ilgisini çekmeye çalışıyor.
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