“Keşke Başka Ülkelere Gitmek Zorunda Olmasak”

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü nedeniyle Ankara’da kermes ve uyum pikniği düzenlendi.

Gökyüzü Sanatsal İyilik Vakfı ile İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi’nin gerçekleştirdiği etkinlikte Türkiye ve Suriye mutfaklarından yemekler sunuldu. Etkinlik gelirleri mültecilere aktarılacak.

İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı Metin Çorabatır, 2019’da göçmen sayısının tüm dünyada 80 milyona ulaştığını ve 2020’de bu sayının arttığını belirtti. Çorabatır, “İş bulmak zor, biz ve bizim gibi kuruluşlar, bu zorlukları aşmak için adım attık, atıyoruz. Bu bütün insanlığın dayanışma yaparak üstesinden gelinmesi gereken bir sorun” dedi.

Etkinlikte VOA Türkçe’ye konuşan mülteciler, çoğunun ülkelerine geri dönmek istediklerini belirtiyor. Bunun yanında Türkiye’de çalışan ya da okuyanlar kalmaktan yana görüş bildirdi.

Suriyeli mülteci Beraa, Türkiye’de en çok zorlandığı konunun dil olduğunu söylüyor. Geri dönmeyi düşünmeyen Beraa, “Ben kötülük yaşamadım hep iyi insanlarla karşılaştım. Ancak anlatılanlara bakınca güvensiz hissediyorsunuz. Ben üniversite okuyorum, Türkiye’yi çok seviyorum kalmak ve hayat kurmak istiyorum” diyor.