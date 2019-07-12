HABER

"Keşke ben de Ömer Halisdemir komutanım gibi şehit olsaydım"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 11:46 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında askerlik görevini yaptığı Malatya'da "halka ateş et" emrine uymamasının ardından komutanı tarafından silahla yaralanan gazi Emrah Çetin, Türk halkının hainlere karşı büyük destan yazdığı o gece yaşadıklarını hala unutamıyor - Gazi Emrah Çetin: - "Keşke ben de o gece Ömer Halisdemir komutanım gibi şehit olsaydım. Belki şehit olacaktım ama giderken de 5 haini yanımda götürecektim. Şimdiki aklım olsa bize 'halka ateş edin' diyen hain yüzbaşıyı o an vururdum" - "15 Temmuz ile ilgili vücudumda bir mühür taşıyorum. 'İzi kapattırabilirsin' dediler ama bunu kabul etmedim" - Anne Meryem Çetin: - "Oğluma askere giderken, 'oğlum vatanına sahip çık, birileri bir yere taraf olurken sen doğru yolu seç' dedim. Onun, halkın üzerine kurşun sıkmadığını öğrenince çok mutlu oldum"

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Malatya'da vatani görevini yaparken, halka ateş etmediği gerekçesiyle komutanı tarafından vurularak gazi olan Emrah Çetin, "Keşke ben de o gece Ömer Halisdemir komutanım gibi şehit olsaydım. Belki şehit olacaktım ama giderken de 5 haini yanımda götürecektim. Şimdiki aklım olsa bize 'halka ateş edin' diyen hain yüzbaşıyı o an vururdum." dedi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Çetin, 15 Temmuz günü askerlik görevini yaptığı Malatya 2. Ordu Komutanlığında yaşadığı olayları hala unutamıyor.

Gazi olduktan sonra Ödemiş Adliyesinde idari işler personeli olarak göreve başlayan Çetin, hain darbe girişiminin yıldönümünde o günkü olayları tekrar yaşıyor.

Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, o gece uyurken koğuşa gelen bir üsteğmen tarafından "vatan ve millet elden gidiyor" diye uyandırıldıklarını, silahlarını aldıktan sonra askeri birliğin kapısına götürüldüklerini söyledi.

- "Başımızdaki hain yüzbaşı bize ateş etmemiz konusunda emir verdi"

Halk ve polisle karşı karşıya gelince darbe olduğunu anladığını belirten Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başımızdaki hain yüzbaşı bize ateş etmemiz konusunda emir verdi. İkiye bölündük. Ben ateş etmeyince beni açık alana götürdü. Orada bir çam ağacı vardı. Ağacın arkasında saklandım. Yüzbaşı, astsubaya bana ateş etmesi için emir verdi. Kolumdan vuruldum, karnıma şarapnel parçası isabet etti. Arkadaşlarım beni koğuşa götürdü. İlk müdahalem orada yapıldı. Sonra beni hastaneye götürdüler."

Çetin, o gün kendisine ateş etmesi emrini veren yüzbaşının daha sonra tutuklandığını belirterek, hain darbe girişiminin yaşandığı o gece, halkın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "sokağa çıkın" çağrısına yanıt vermesi sayesinde hainlerin emellerine ulaşamadığını ifade etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü geldiği zaman aklına hep o gece yaşadığı kötü anlar geldiğini dile getiren Çetin, şunları kaydetti:

"O gün okunan selalar ile hayatını kaybeden şehitler ve gaziler aklıma geliyor. Ben de gazi oldum, çok gururluyum. 15 Temmuz ile ilgili vücudumda bir mühür taşıyorum 'izi kapattırabilirsin' dediler ama bunu kabul etmedim. Keşke ben de Ömer Halisdemir komutanım gibi şehit olsaydım. Şehit olup peygamber efendimize komşu olmak isterdim. Vatanım için canımı vermek isterdim. Vatanı ve bayrağımı çok seviyorum. Belki şehit olacaktım ama giderken de 5 haini yanımda götürecektim. Şimdiki aklım olsa, bize halka ateş edin diyen hain yüzbaşıyı o an vururdum."

- 15 Temmuz anı köşesini çok seviyor

Gazi olarak kabul edilmesinin ardından Ödemiş Adliyesinde idari işler personeli olarak göreve başladığını, adliye içinde en çok sevdiği yerin "15 Temmuz anı köşesi" olduğunu belirten Çetin, duvarda fotoğrafı bulunan Ömer Halisdemir'e bakınca onun ne kadar kahraman bir asker olduğunu bir kez daha anladığını söyledi.

FETÖ'cü hainlerin devam eden dava süreçlerini televizyondan ve sosyal medyadan takip ettiğini belirten Çetin, "Bunlar hem vatanın parasını yedi, hem de millete kurşun sıktı. Mahkemelerde verdikleri ifadeleri çok komik buluyorum. 'O gün orada değildim' diyorlar ama ateş ediyorlar. Hain bunlar zaten, başka söyleyecek söz bulamıyorum." şeklinde konuştu.

Anne Meryem Çetin de oğlunun kalkışma sırasında yaralandığını duyunca çok üzüldüğünü, günlerce onun sağlığını merak ettiğini ifade etti.

Oğluna küçük yaştan bu yana vatan sevgisi aşıladıklarını anlatan anne Çetin, "Oğluma askere giderken, 'oğlum vatanına sahip çık, birileri bir yere taraf olurken sen doğru yolu seç' dedim. Onun halkın üzerine kurşun sıkmadığını öğrenince çok mutlu oldum. Eğer kurşun sıksaydı bu duruma çok üzülürdüm." dedi.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcısı Tugan Sarıca da 15 Temmuz gazisi Çetin ile bir yıldır beraber çalıştıklarını, onun çalışkanlığıyla tüm adliye personeli tarafından örnek gösterildiğini kaydetti.

Bu evde oturan leyleklere komşu oluyorBu evde oturan leyleklere komşu oluyor
Saadet öğretmen: Bu mücadeleyi 2'nci Kurtuluş Savaşı olarak görüyoruzSaadet öğretmen: Bu mücadeleyi 2'nci Kurtuluş Savaşı olarak görüyoruz
Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildiPendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 temmuz gazisi asker FETÖ Ödemiş Adliyesi yüzbaşı

En Çok Okunan Haberler

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

A Milli Takım'da istifa depremi

A Milli Takım'da istifa depremi

Trump, çok tartışılacak hamlesinde geri adım attı! 'Bu çok komik'

Trump, çok tartışılacak hamlesinde geri adım attı! 'Bu çok komik'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anaokulu öğrencileri 15 Temmuz şehitleri için yürüdü

Anaokulu öğrencileri 15 Temmuz şehitleri için yürüdü

Pendik'te hamile kadının olduğu araca saldıran Seydioğlu Baklava'nın sahipleriyle ilgili flaş gelişme!

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

Ordu'da yılan korkusu!

Vatandaşlarda büyük korku! Bir kenti istila ettiler

Kavak Deresi'nde panik yaratan görüntü

Panik yaratan görüntü! Hemen inceleme başlatıldı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Son dakika! Ankara'da FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki yapılanmasına operasyon

Operasyon başlatıldı! Çok sayıda gözaltı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.