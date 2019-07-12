"Keşke ben de Ömer Halisdemir komutanım gibi şehit olsaydım"

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Malatya'da vatani görevini yaparken, halka ateş etmediği gerekçesiyle komutanı tarafından vurularak gazi olan Emrah Çetin, "Keşke ben de o gece Ömer Halisdemir komutanım gibi şehit olsaydım. Belki şehit olacaktım ama giderken de 5 haini yanımda götürecektim. Şimdiki aklım olsa bize 'halka ateş edin' diyen hain yüzbaşıyı o an vururdum." dedi. İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Çetin, 15 Temmuz günü askerlik görevini yaptığı Malatya 2. Ordu Komutanlığında yaşadığı olayları hala unutamıyor. Gazi olduktan sonra Ödemiş Adliyesinde idari işler personeli olarak göreve başlayan Çetin, hain darbe girişiminin yıldönümünde o günkü olayları tekrar yaşıyor. Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, o gece uyurken koğuşa gelen bir üsteğmen tarafından "vatan ve millet elden gidiyor" diye uyandırıldıklarını, silahlarını aldıktan sonra askeri birliğin kapısına götürüldüklerini söyledi. - "Başımızdaki hain yüzbaşı bize ateş etmemiz konusunda emir verdi"

Halk ve polisle karşı karşıya gelince darbe olduğunu anladığını belirten Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Başımızdaki hain yüzbaşı bize ateş etmemiz konusunda emir verdi. İkiye bölündük. Ben ateş etmeyince beni açık alana götürdü. Orada bir çam ağacı vardı. Ağacın arkasında saklandım. Yüzbaşı, astsubaya bana ateş etmesi için emir verdi. Kolumdan vuruldum, karnıma şarapnel parçası isabet etti. Arkadaşlarım beni koğuşa götürdü. İlk müdahalem orada yapıldı. Sonra beni hastaneye götürdüler." Çetin, o gün kendisine ateş etmesi emrini veren yüzbaşının daha sonra tutuklandığını belirterek, hain darbe girişiminin yaşandığı o gece, halkın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "sokağa çıkın" çağrısına yanıt vermesi sayesinde hainlerin emellerine ulaşamadığını ifade etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü geldiği zaman aklına hep o gece yaşadığı kötü anlar geldiğini dile getiren Çetin, şunları kaydetti: "O gün okunan selalar ile hayatını kaybeden şehitler ve gaziler aklıma geliyor. Ben de gazi oldum, çok gururluyum. 15 Temmuz ile ilgili vücudumda bir mühür taşıyorum 'izi kapattırabilirsin' dediler ama bunu kabul etmedim. Keşke ben de Ömer Halisdemir komutanım gibi şehit olsaydım. Şehit olup peygamber efendimize komşu olmak isterdim. Vatanım için canımı vermek isterdim. Vatanı ve bayrağımı çok seviyorum. Belki şehit olacaktım ama giderken de 5 haini yanımda götürecektim. Şimdiki aklım olsa, bize halka ateş edin diyen hain yüzbaşıyı o an vururdum."