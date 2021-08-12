Keşke daha önce alsaymışım diyeceğiniz ev dekorasyonunuzu değiştirecek hasır saksı modelleri

Modern ve şık evlerin vazgeçilmezi bitkileri şık saksılar ile daha gösterişli hale getirmek mümkün. Evinizin havasını değiştirecek birbirinden hoş hasır saksı modellerini sizin için bir araya getirdik.

1- Askılı bitki sepetleri ile duvarlarınız renklendirin

Şık bir görüntü sunan sepetlere dikilen bitkiler, evinizde modern tasarımlar oluşturmanızı sağlıyor. Duvarlarınız da kullanabileceğiniz modellerden biri olan UPKOCH asılı el dokuması bitki sepetine BURADAN ulaşabilirsiniz.

2- Ayaklı modellerle temizlik daha çok kolay

Ayaklı hasır sepet özel olarak sulamaya imkan veren tasarıma sahiptir. Kaliteli rattandan üretilen ayaklı saksıya BURADAN ulaşabilirsiniz.

3- Saksılarınızı maskeleyecek şık bir sepet

Flower yazılı ve askılı tasarımıyla vintage şıklık sunan; mini bitki saksısı ve dokuma hasır sepetine BURADAN ulaşabilirsiniz.

4- Saksılarınızı kolayca taşıyın

Yuvarlak formdaki sepeti saksılarınızı maskeleyebileceğiniz gibi, küçük bir saklama sepeti olarak kullanabilirsiniz. Fenteer Uzun ömürlü doğal deniz yosunu bitki sepetine BURADAN ulaşabilirsiniz.

5- Göz dolduran şıklık

Doğum günleri başta olmak üzere, özel günlerde hoş bir dekorasyon malzemesi olan bu ürünü saksılarınızı maskelemek için rahatlıkla kullanabilirsiniz. DOITOOL saplı dokuma saklama sepetine BURADAN ulaşabilirsiniz.

6- Otantik ürünleri sevenlere özel

Bu askılı sepet otantik ve vintage dekorasyon ürünlerini sevenler için birebir. İçine minik bitkileri yerleştirerek kullanabilirsiniz. Eskitme hasır saksıya BURADAN ulaşabilirsiniz.

7- Bu saksı ile bitkileriniz daha canlı görünsün

Silindir tasarımıyla dikkat çeken modern hasır sepet kalın ve sağlam bir dokuya sahip. Salonlarınızı daha şık hale getirmek için bu saksı tam sizlik.

Idoya natural hasır saksıya BURADAN ulaşabilirsiniz.

8- Göz alıcı mekanlara karakter katın

Aksesuarların gücünü evinizin tasarımı ile buluşturmak bitki ve şık saksılarla mümkün. En sevilen köşelerin havasını değiştirecek Aria hasır saksıya BURADAN ulaşabilirsiniz.

9- Doğal konseptler için çiçeklere yer açın

Geniş ve derin bir boyuta sahip olan bu saksıda iki adet taşıma sapı bulunur. Püskül detaylarıyla öne çıkan özgün tasarımlı Duomu doğal hasır saksıya BURADAN ulaşabilirsiniz.



