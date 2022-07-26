Keşke daha önce sahip olsaydım diyeceğiniz hayatınızı kolaylaştıracak ürün önerileri

Hayatınızı kolaylaştıracak birçok ürün var. Örneğin mutfakta pratiklik sağlayan ürünlerle sebze ve meyvelerinizi kolayca dilimleyebilir, şekillendirebilir ve buharda pişirebilirsiniz. Çok az yer kaplayan farklı çeşitteki ürünleri dilediğiniz yere kolayca sığdırabilirsiniz. Ütü yapmayı sevmiyorsanız kırışıklık giderici spreyleri deneyebilirsiniz. Evinizin her alanında kullanabileceğiniz birbirinden çeşitli hayat kolaylaştırıcı ürünlere göz atmaya ne dersiniz?

1. Mutfağınıza pratikliği taşıyın: D L D Sebze Doğrayıcı Dilimleyici

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Mutfakta yemek yaparken ya da meyve salatası hazırlarken her yiyeceği tek tek doğramaktan sıkılıyor musunuz? İşinizi çok kolaylaştıracak ve size "İyi ki almışım!" dedirtecek bir ürünle karşınızdayız. Sebze Doğrayıcı ve Dilimleyici, toplam 11 parça ile meyve ve sebzeleri farklı şekil ve boyutlarda doğramanızı sağlıyor. Pratik dilimleyici; küçük ve büyük zar bıçağı, jülyen bıçak, kıyma bıçağı, ince dilim bıçak, yumurta ayırıcı gibi farklı parçalardan oluşuyor. Ürünün kompakt tasarımı sayesinde tüm bıçakları kabın içinde saklayabilirsiniz. Makinede yıkanmayan parçaları elde temizleyebilirsiniz ancak bıçaklar çok keskin olduğu için onları yıkarken dikkatli olmayı ihmal etmeyin.

2. Sağlıklı beslenmek artık daha kolay: Barbun Buharda Sebze Pişirme Haşlama Aparatı

Sağlıklı beslenmeye özen gösterenler için hayat kolaylaştırıcı bir ürün önerimiz var. Sebzeleri buharda pişirerek tüketmeyi seviyorsanız yiyeceklerinizi sadece haşlama aparatı kullanarak pratik şekilde hazırlayabilirsiniz. Barbun Buharda Sebze Pişirme Haşlama Aparatı, sebzeleri buharda pişiriyor ve vitaminleri haşlama yöntemindeki gibi suda bırakmıyor. Böylece sebzelerin faydalarından tam anlamıyla yararlanabilirsiniz. Isıya karşı dayanıklı aparatı bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Ürün, katlanabilir olması sayesinde mutfağınızda hiç yer kaplamaz ve farklı boy tencerelere uyum sağlar. Paslanmaz çelikten üretildiği için ürünü uzun süre boyunca kullanabilirsiniz. Kullanmak için sebze haşlama sepetine sebzeleri koyun ve tencereye yerleştirin. Ürünün delikleri sayesinde yiyecekler buharda kolayca pişer.

3. En güzel ve estetik görünen meyve tabakları için: LYTIAVGEN Rüzgar Değirmeni Karpuz Kesici ve Çok Fonksiyonlu Kavun Küre Kesici

Yaz aylarının olmazsa olmaz meyvelerinin başında karpuz ve kavun geliyor. Siz de bu meyveleri çok seviyorsanız ve dilimlemek için pratik bir doğrayıcıya ihtiyaç duyuyorsanız bu önerimizi çok seveceksiniz. LYTIAVGEN Karpuz Kesici Rüzgâr Değirmeni ve Çok Fonksiyonlu Kavun Küre Kesici, size büyük pratiklik sağlayacak. Karpuzu dilimlemek için ortadan ikiye kestikten sonra rüzgâr değirmenini itmeniz yeterli. Karpuzlar pratik şekilde dilimlenecek. Çok fonksiyonlu kavun küre kesici ise meyveleri yuvarlak şekilde kesmenizi sağlayacak. Yüksek kaliteli paslanmaz çelik ve plastik materyallerden üretilen seti uzun süre deforme olmadan kullanabilirsiniz.

4. Etkili temizlik: CARE + PROTECT Bulaşık Makineleri İçin Temizleme Tabletleri

Bütün kirli bulaşıkları tertemiz yapan bulaşık makineleri sizce de etkili olarak temizlenmeyi hak etmiyor? Bulaşık makinesindeki tüm yağ ve kalıntıları gideren Care + Protect Temizleme Tabletleri, kullanıcılar tarafından çok seviliyor. Bir paketin içinde beş adet 20 gram’lık aktif tablet bulunuyor. Ürünün aktif enzimli profesyonel formülü; bulaşık makinesinin borusu, tüpü, sprey kolları gibi tüm filtre ve iç parçalarının detaylı şekilde temizlenmesi için ideal. Bulaşık makineniz için bu tabletleri kullanarak bulaşıklarınızın daha etkili şekilde temizlenmesine katkı sağlayabilirsiniz.

5. Saniyeler için pürüzsüz kıyafetler: Faultless Ütüsüz Kırışıklık Giderici Sprey

Siz de ütü yapmaktan hiç hoşlanmıyorsanız Faultless Ütüsüz Kırışıklık Giderici Sprey tam size göre! Ütü yapmak için zamanı olmayanlar ve sık seyahat edenler için özel olarak geliştirilen ürün, giysilerin kırışıklıklarını kolayca gideriyor. Sprey formu sayesinde hiçbir şeye ihtiyaç duymadan kolayca etki sağlıyor. Ürünü tişört, pantolon, ceket ve elbiselerde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, kıyafeti düz bir zemine serip giysinin üzerine spreyi sıkmak. İsterseniz elinizle düzleştirme hareketleri de uygulayabilirsiniz. İpeksi pürüzsüzlükte kıyafetlere kavuşmak işte bu kadar kolay!

6. Kirlenen çanta içlerine son: Generic Yıkanabilir Çanta Temizleme Topu

Çantanızın içinin sürekli kirlenmesinden şikâyetçi misiniz? Öyleyse hâlâ Generic Çanta Temizleme Topu ile tanışmamışsınız demektir. Küçük ve çok pratik olan ürün; çantanın içindeki tüy, toz ve kırıntı gibi en küçük artıkları bile topluyor. Kirli bir çantanın içini temizlemek için topu çantaya koyup birkaç kez sallamanız, kirlenmeyi en baştan önlemek için ise çantanızın içine atmanız yeterli. Yapışkan ve çıkarılabilir özellikteki top, kirlendiği zaman kolayca yıkanıp birçok kez kullanılabiliyor. Ürünün yapışkan iç malzemesi toksik olmayan, dayanıklı ve güvenli malzemeden üretilmiş.

7. Pratik temizlik: BUFFER Kulak Modelli Hazneli Tüy Toplayıcı

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Evinizde evcil hayvan besliyorsanız muhtemelen dökülen tüyler sizin için büyük bir problem oluşturuyor. Buffer Kulak Modelli Hazneli Tüy Toplayıcı; tüm kıl, toz ve tüyü kolay bir şekilde topluyor. Ürünü kullanarak evcil hayvanınızın, giysilerinizin, halılarınızın, koltuklarınızın ve yataklarınızın üzerinde biriken her şeyi toplayabilirsiniz. Derinlemesine temizlik sunan toplayıcıyı kullandıktan sonra ürünün içini açabilir, hazneyi pratik şekilde boşaltabilirsiniz. Özellikle evcil hayvan sahiplerinin mutlaka kullanması gereken ürün, tüy toplama işini büyük oranda kolaylaştırarak pratiklik sağlıyor. Size de tertemiz evinizin keyfini çıkarmak düşüyor!

8. Ütünüzü ve kıyafetlerinizi koruyun: Sas Teflon Ütü Altlığı

Hem kıyafetlerinizi hem ütünüzü koruyan bir ürün ile tanışmaya hazır mısınız? Sas Teflon Ütü Altlığı; yanmaz, yapışmaz ve parlatmaz özelliği sayesinde giysileri ve ütü tabanını ilk günkü gibi koruyor. Ütü yaparken yanma ya da parlama gibi sorunlarla sık sık karşılaşıyorsanız tabanlık ile bu dertten kurtulabilirsiniz. Isıya dayanıklı teflon tabanlık ile giysileriniz emin ellerde olur. Ürün, tüm ütülerle uyumlu ve ütülemeyi zorlaştırmıyor. Modelin tak-çıkar mekanizması sayesinde kullanımı da oldukça kolay. Buharı tüm yüzeye yayan gözenekli yapısı, bakteri üretmiyor ve koku yapmıyor. Eh daha ne olsun, değil mi?