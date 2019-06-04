Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım, mazbatasını aldı

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini kazanan AK Parti'li Dede Yıldırım, mazbatasını aldı.

2 Haziran Pazar günü yapılan Keskin Belediye Başkanlığı seçimini 261 oy farkıyla kazanan AK Parti'li Dede Yıldırım, bugün mazbatasını almak üzere İlçe Seçim Kuruluna geldi. Yıldırım'ın mazbatasını Keskin İlçe Seçim Kurulu Hakimi Memduh Çağatay Atila verdi. Başkan Dede Yıldırım'a AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen ve Keskin İlçe Başkanı Halim Bulut ile partililer eşlik etti.

Mazbata töreninde konuşan AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, "Allah'ın izniyle başkanımız makamına oturacak, Keskin'e hak etmiş olduğu hizmeti verecek. Keskin seçimi aynı zamanda İstanbul seçimleri için de moral olacak. İnşallah 23 Haziran'da da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni alarak yolumuza çok daha güçlü devam edeceğiz" dedi.

Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım ise güzel bir seçim olduğunu belirterek, "Destek veren vermeyen bütün hemşehrilerimize teşekkür ederim. Artık Keskin için çalışma vaktidir. Topal Seyfettin'in oğlu seçimleri Keskin'de kazandı, 23 Haziran'da da Topal Dursun'un oğlu Binali Yıldırım seçimi orada kazanacak. Almış olduğumuz bu seçim İstanbul seçimleri için doping olacak" diye konuştu.

Partililer, mazbata töreninin ardından Keskin Belediyesi önünde halay çekti.

