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"Keskin burunlar" JAKEM'de gerçeği aratmayan tatbikatlarla eğitiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 11:05 | Son Güncelleme

Nevşehir'deki JAKEM'de özel eğitimden geçirilen köpekler, yurt içinde ve sınır ötesinde görev alacakları operasyonlarda başarı sağlamaları amacıyla gerçeği aratmayan tatbikatlarla yetiştiriliyor - Doğumundan emekli olacağı döneme kadar eğitimlere tabi tutulan "keskin burunlar", suç ve suçluyla mücadelede etkin rol alarak güvenlik güçlerine destek sağlıyor

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlarda görev alan özel eğitimli köpekler, Nevşehir'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinde (JAKEM) gerçeğini aratmayan tatbikatlarla yetiştiriliyor.

Yerli ve yabancı 8 farklı ırktaki köpekler, emniyet ve asayiş hizmetlerine katkı sağlaması, güvenlik güçlerine suç ve suçluyla mücadelede destek vermesi amacıyla yavruluk döneminden itibaren Nevşehir'deki JAKEM'de özel eğitimden geçiriliyor.

Arama-kurtarma, asayiş hizmetleri, erzak tespit, bomba arama, iz takip, kadavra arama, mayın arama, operasyon, uyuşturucu madde bulma, yangın tespit branşlarında doğumdan emekliliklerine kadar eğitilen köpekler, yurt içinde çeşitli bölgelerin yanı sıra sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonlarında da kullanılıyor.

JAKEM'de eğitilerek birliklere gönderilen onlarca köpek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarıyla gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları bölgelerinde teröristlere ait sığınakların ve yerleştirilen patlayıcıların bulunmasında da etkin rol aldı.

Köpek üretim birimlerine de sahip olan JAKEM'de görev kabiliyetlerinin tespiti için farklı süreler boyunca eğitime alınan yavrulara, daha sonra branşlarına uygun eğitim veriliyor.

Alanında uzmanlaşması sağlanan köpeklere, her sabah, itaat ve asayiş parkurunda eğitim verilerek, hassasiyetinin sürdürülmesi ve artırılması sağlanıyor.

Köpeğin, konusunda uzmanlaşmasının ardından, bakıcısı personel ile askeri birliğe sevki gerçekleştiriliyor. Uzun ve hassas eğitimlere tabi tutulan köpekler, görev birliklerinde de sürekli eğitiliyor ve 9 yaşına ulaştığında emekli ediliyor.

- Tatbikatlarla köpeklerin kabiliyeti artırılıyor

Köpeklerin, görev yapacağı sahaya kolaylıkla uyum sağlaması amacıyla JAKEM'de oluşturulan bina enkaz alanı, yol kontrol noktası, mayınlı bölge gibi alanlarda gerçeğini aratmayan tatbikatlar icra ediliyor.

Deprem sonrasında çöken binayı andıran enkaz alanında, molozların içine gizlenen insanları bulmaya çalışan arama-kurtarma köpeği havlayarak tepki verirken, bomba ve mayın araması yapan köpek, patlayıcı madde ile karşılaştığında zayiat yaşanmaması için oturarak hedefe ulaştığını gösteriyor.

Rehine kurtarma tatbikatlarında personele tam itaat için yetiştirilen köpekler ise saldırganı etkisiz hale getirdikten sonra uzman personelin talimatına uygun davranış sergiliyor.

Merkezde köpekler, görev alacakları operasyon bölgelerinde ortamdan kaynaklı sorun yaşamaması amacıyla belirli aralıklarla askeri helikopterle sosyalizasyon eğitimine tabii tutuluyor.

- "Eğitimler başarıyla yürütülüyor"

Köpek Eğitim Kurs Bölük Komutanı Jandarma Teğmen Kazım Kayabaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezde köpeklere yönelik hassas ve nitelikli eğitimlerin verildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Jandarma Genel Komutanlığının sorumluluk sahasında, huzur ve güvenliğin sağlanması için emniyet ve asayiş hizmetlerine, terörle mücadele harekatına katkı sağlamak maksadıyla görev yapan tüm hizmet köpeği ve kullanıcılarının eğitimleri, JAKEM'de başarıyla yürütülmektedir. Temel itaat ve ileri itaat eğitimlerine müteakip koku tanıtımı ve arama eğitimlerini başarıyla bitiren köpeklerimiz görev yerlerine sevk edilmektedir."

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JAKEM At ve Köpek Eğitim Merkezi Nevşehir Özel eğitimli Köpekler

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