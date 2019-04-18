HABER

Keskin’de Belediye Başkanlığına, Vali Yardımcısı Akbaş vekalet edecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2019 00:38 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde seçimlerin yenilenmesi kararının ardından 2 Haziran seçimlerine kadar Belediye Başkanlığına Vali Yardımcısı ve Özel İdare Genel Sekreteri Osman Akbaş vekalet edecek.AK Parti’nin Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yaptığı itirazlar üzerine Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde seçimlerin 2 Haziran 2019 tarihinde yenilenmesine karar verildi.

Keskin’de Belediye Başkanlığına, Vali Yardımcısı Akbaş vekalet edecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde seçimlerin yenilenmesi kararının ardından 2 Haziran seçimlerine kadar Belediye Başkanlığına Vali Yardımcısı ve Özel İdare Genel Sekreteri Osman Akbaş vekalet edecek.

AK Parti’nin Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yaptığı itirazlar üzerine Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde seçimlerin 2 Haziran 2019 tarihinde yenilenmesine karar verildi. 31 Mart Yerel Seçimleri’nde AK Parti’nin Keskin adayı Dede Yıldırım bin 800 oy alırken İYİ Parti adayı Necati Alsancak ise bin 806 oy ile yarışı önde bitirmişti. Yapılan itirazlar sonrasında YSK tarafından Alsancak’ın mazbatası iptal edildikten sonra alınan kararla 2 Haziran seçimlerine kadar Belediye Başkanlığına Vali Yardımcısı ve Özel İdare Genel Sekreteri Osman Akbaş vekalet edecek.

İkiz bebekler anne karnında birbirlerini yumrukladıİkiz bebekler anne karnında birbirlerini yumrukladı
Endonezya’da Joko Widoo yeniden Devlet Başkanı seçildiEndonezya’da Joko Widoo yeniden Devlet Başkanı seçildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye, Bosna Hersek’in AB ve NATO üyeliğini destekliyor"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye, Bosna Hersek’in AB ve NATO üyeliğini destekliyor"

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler
Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

AK Parti Çankırı İl Başkanı Kaman istifa etti!

AK Parti'de flaş istifa! Görevinden ayrıldı

Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu mesajı

İşte İmamoğlu'nu ilk tebrik eden isim

Mardin'de Belediye Meclis toplantısında "İstiklal Marşı" tartışması

Belediye Meclis toplantısında "İstiklal Marşı" tartışması

Temel Karamollaoğlu'ndan İstanbul'daki seçim süreciyle ilgili açıklama

Karamollaoğlu'ndan İstanbul'daki seçim süreciyle ilgili açıklama

Fuat Oktay: Güçlü Türkiye olmaya devam edeceğiz

Fuat Oktay: Güçlü Türkiye olmaya devam edeceğiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.