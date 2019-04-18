Keskin’de Belediye Başkanlığına, Vali Yardımcısı Akbaş vekalet edecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde seçimlerin yenilenmesi kararının ardından 2 Haziran seçimlerine kadar Belediye Başkanlığına Vali Yardımcısı ve Özel İdare Genel Sekreteri Osman Akbaş vekalet edecek.

AK Parti’nin Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yaptığı itirazlar üzerine Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde seçimlerin 2 Haziran 2019 tarihinde yenilenmesine karar verildi. 31 Mart Yerel Seçimleri’nde AK Parti’nin Keskin adayı Dede Yıldırım bin 800 oy alırken İYİ Parti adayı Necati Alsancak ise bin 806 oy ile yarışı önde bitirmişti. Yapılan itirazlar sonrasında YSK tarafından Alsancak’ın mazbatası iptal edildikten sonra alınan kararla 2 Haziran seçimlerine kadar Belediye Başkanlığına Vali Yardımcısı ve Özel İdare Genel Sekreteri Osman Akbaş vekalet edecek.

