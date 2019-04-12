Keskin’de seçimlerin iptal olma nedeni ortaya çıktı

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, AK Parti’nin Yüksek Seçim Kuruluna yaptıkları itiraz sonucunda Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde seçimlerin iptal olduğunu ve 2 Haziran’da seçimlerin yenilenmesine karar verildiğini belirterek, “Bizim tespit ettiğimiz devletin vasi olarak atadığı engelli kardeşlerimize oy kullandırıldığını gördük. Raporlu yatalak hastalar vardı Keskin’de, seyyar sandık kurulmamış olmasına rağmen onların da sandığın başına gelmeden oy kullandığını gördük. Onları da bu itirazımız içerisine dahil ettik.” dedi. AK Parti Keskin İlçe Başkanlığında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Dağdelen, “31 Mart’ta bir seçim gerçekleşti. 31 Mart akşamında 6 tane oy ile ikinci parti olduk Keskin’de. O seçim içerisinde itiraz ettiğimiz birtakım hukuksuzluklar vardı. Bu hukuksuzlukları tespit ettik ve burada önce İlçe Seçim Kuruluna sonra İl Seçim Kuruluna ve arkasında da Yüksek Seçim Kuruluna müracaatımızı gerçekleştirdik. Yüksek Seçim Kurulunun yapmış olduğu incelemelerde haklılığımız ortaya çıktı ve nihayetinde seçimin tekrar yenilenmesinde bir karar verildi.” diye konuştu.

2 Haziran’da seçimin tekrardan Keskin’de yenileneceğini kaydeden Dağdelen, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Tabi burada bizim tespit ettiğimiz 6 fark vardı. Bizim tespit ettiğimiz devletin vasi olarak atadığı engelli kardeşlerimize oy kullandırıldığını gördük. Buna seçim günü de itiraz ettik. Bu itirazlarımız dediğim gibi ilçede ve il seçim kurulları kabul görmedi. Daha sonra Yüksek Seçim Kuruluna bütün belgeleriyle birlikte tekrardan müracaat ettik ve müracaatımız bugün ki yapılan toplantı neticesinde verilen kararla birlikte seçimin yenilenmesinde karar verildi. Bu seçim süreci içerisinde gördüğümüz başka eksiklikler de vardı. Bunları da itiraz dilekçemiz içerisine yazmıştık. Netice itibariyle bugün seçimin yenilenmesine karar verildi.” “Devletin vasi olarak atadığı engellilere oy kullandığını gördük”

“Keskin içerisinde bizim tespit ettiğimiz 14 tane ve daha fazlası da vardı işin doğrusunu söylemek gerekirse. Tekraren söylüyorum; devletin vasi olarak atadığı engellilere oy kullandığını gördük. Onun dışında raporlu yatalak hastalar vardı Keskin’de, seyyar sandık kurulmamış olmasına rağmen onlarında sandığın başına gelmeden oy kullandığını gördük. Onları da bu itirazımız içerisine dahil ettik. Netice itibariyle böyle bir karar verildi. Seçmenin iradesi sandığa tam olarak 2 Haziran’da yapılacak olan seçimde yansıyacak diye düşünüyoruz. Yine AK Parti belediyeciliğiyle ve gönül belediyeciliğiyle devam edeceğiz inşallah.”