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Keskin'de, yenilenen seçim için başkanı adayları çalışmaya başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2019 19:09 | Son Güncelleme

YÜKSEK Seçim Kurulu'nun (YSK), seçimin yenilenmesine karar verdiği Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, Vali Yardımcısı Osman Akbaş, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

Keskin'de, yenilenen seçim için başkanı adayları çalışmaya başladı

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- YÜKSEK Seçim Kurulu'nun (YSK), seçimin yenilenmesine karar verdiği Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, Vali Yardımcısı Osman Akbaş, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. Belediye başkan adayları da 2 Haziran'da yapılacak seçim için çalışmalarına başladı.
Keskin'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde resmi olmayan sonuçlara göre; İYİ Parti adayı Necati Alsancak 1806 oy alarak yarışı önde tamamlarken, mevcut Belediye Başkanı ve AK Parti adayı Dede Yıldırım ise 1800 oyda kaldı. İlçe ve il seçim kurullarında itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından Alsancak'a mazbatası verildi. Ancak YSK, AK Parti'nin itirazı üzerine yaptığı değerlendirmede usulsüz oy kullanıldığı gerekçesiyle seçimin 2 Haziran'da yenilenmesine karar verdi ve Alsancak'a verilen mazbatayı iptal etti.
VALİ YARDIMCISI ATANDI
Kırıkkale Valiliği de Keskin'de Vali Yardımcısı Osman Akbaş'ı, seçime kadar belediye başkan vekili olarak görevlendirdi. Akbaş, ilk iş olarak sabah saatlerinde Keskin Belediyesi'nde görev yapan personel ile bir araya gelerek, seçime kadar ilçede çalışmaların aksamaması için talimatlarını verdi.
AK PARTİ ADAYI: İSTANBUL'A ÖRNEK OLACAK KARAR
Öte yandan, AK Parti, CHP ve İYİ Parti ile diğer partilerin adayları, 2 Haziran'daki seçim için çalışmalarına başladı. Seçimi 6 oy farkla kaybeden AK Parti adayı Dede Yıldırım, 31 Mart seçimleri için çok yoğun çalıştıklarını söyleyerek, "Bizi üzen bir netice aldık. Bizim bu dengemizi bozan, özellikle cezaevinde yatan ve FETÖ sanığı olan kişilerin, blok halinde İYİ Parti'ye oy vermeleridir. Onun dışında kısıtlıların oy kullanmaması gerekirken, kısıtlıların oy kullanması. Biz, 8 kısıtlı vatandaşımızın oy kullandığını ve seçmen listesine de imza attıklarını tespit ettik. YSK değerlendirdi ve İstanbul'a da örnek olacak bir karar ile Keskin Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal etti. Biz de 2 Haziran'daki seçim için çalışmaya şimdiden başladık" dedi.
İYİ PARTİLİ ALSANCAK: TEKRAR KAZANACAĞIZ
İYİ Parti adayı Necati Alsancak ise 31 Mart'ta seçimi kazandıklarını söyleyerek, "1806 oy ile biz mazbatayı almıştık; ancak YSK'ya yapılan olağanüstü itirazdan dolayı mazbatamız iptal edildi, saygı duyuyoruz. Biz bundan sonraki süreçte İYİ Parti olarak seçmenlerimizin gönlüne girebilmek için tekrar çalışmalarımıza başlıyoruz. İnşallah daha farklı bir sonuçla neticelendireceğiz, taçlandıracağız, yine Keskin Belediyesi'ne oturacağız" diye konuştu.

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