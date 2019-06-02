HABER

Keskin'deki yenileme seçimleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 19:23 | Son Güncelleme

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen: - "Bugün itibarıyla Allah'a şükür seçimi aldık. Bize oy verenlerin de vermeyenlerin de hizmetkarıyız"

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, Keskin ilçesinde yenilenen seçimle ilgili "Bugün itibarıyla Allah'a şükür seçimi aldık. Bize oy verenlerin de vermeyenlerin de hizmetkarıyız." dedi.

AK Partililer, resmi olmayan seçim sonuçlarının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Dağdelen, burada yaptığı konuşmada, çok mutlu olduklarını belirterek, Keskinli vatandaşların bugün kendilerini bağrına bastığını söyledi.

"Bugün itibarıyla Allah'a şükür seçimi aldık. Bize oy verenlerin de vermeyenlerin de hizmetkarıyız." diyen Dağdelen, şöyle konuştu:

"Bu başarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısıdır. Keskinli vatandaşlarımızın zatıaline olan sevgisi, muhabbeti ve tezahürüdür bu başarı. AK Parti'nin başarısıdır. Bugün Keskin seçimini aldık, inşallah Allah nasip ederse 23 Haziran'da da İstanbul'u alacağız. Güçlü şekilde hizmetlere devam edeceğiz."

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Keskin Belediye Başkan adayı Dede Yıldırım da Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlar ve partililerle bir araya geldi.

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Antalya trafiğinin bayram yoğunluğu havadan görüntülendiAntalya trafiğinin bayram yoğunluğu havadan görüntülendi
Muhtarlık seçiminde oylar yine eşit çıktı, sonucu kura belirlediMuhtarlık seçiminde oylar yine eşit çıktı, sonucu kura belirledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Keskin kırıkkale

En Çok Okunan Haberler

'Dengeden şaşmayın' deyip bikinili fotoğraf paylaştı

'Dengeden şaşmayın' deyip bikinili fotoğraf paylaştı

Sakarya Hendek'te deprem! İstanbul'da da hissedildi

Sakarya Hendek'te deprem! İstanbul'da da hissedildi

Oy kullanma işlemi devam ederken MHP'li aday çekildi

Oy kullanma işlemi devam ederken MHP'li aday çekildi

ABD'den flaş İran açıklaması: Hazırız!

ABD'den flaş İran açıklaması: Hazırız!

'Meryem coştu bir kere'

'Meryem coştu bir kere'

Dev gemi kontrolden çıktı! Yaralılar var

Dev gemi kontrolden çıktı! Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sürücülere önemli uyarı

Süleyman Soylu'dan önemli uyarı

Ortalık bir anda karıştı! Taşlar sopalar havada uçuştu

Ortalık bir anda karıştı! Taşlar sopalar havada uçuştu

Otobüste küfürlü konuşan gençleri uyaran yolcu, bıçaklandı

Korkunç olay! Küfürlü konuştukları için uyarınca...

4 yılda 400 bin Suriyeli bayram için ülkesine gitti

Suriyelilerin bayram yolculuğu! 4 yılda tam 400 bin...

İstanbul Bağcılar'da savaş gibi park kavgası! Ölü ve yaralılar var

Bağcılar'da savaş gibi park kavgası! Ölü ve yaralılar var

Bayram tatilinin ikinci gününde de trafik kazaları can aldı

Ramazan Bayramı tatili yolunda acı kaza bilançosu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.