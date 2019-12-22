KESK’ten Diyarbakır’da ‘Bütçe’ Mitingi

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) mecliste görüşülmesi tamamlanan bütçeye tepki amacıyla Diyarbakır’da bir miting düzenledi.
Kentte KESK’e bağlı sendikaların oluşturduğu Amed Emek ve Demokrasi Platformu tarafından “Toplumsal barış ve insanca yaşam için demokrasiyi inşa edelim” sloganıyla düzenlenen miting, İstasyon Meydanı’nda yapıldı. Miting alanına kayyum uygulamasına tepki içeren cümlelerin bulunduğu pankartlar alınmadı. Üzerinde “savaş” ifadesi bulunan pankartlar ise, bu ifadelerin kesilmesinin ardından alana alındı.
Mitinge Diyarbakır ve çevre illerden binlerce kamu çalışanı katıldı. İzin verilen pankartlarla alana giren kamu çalışanları, taleplerini VOA Türkçe’ye anlattı. Siirt’ten gelen Zekeriya Çevik,” Adı üstünde toplumsal barış için ve insanca bir yaşam için, demokrasiyi işletmek için, barış için, kardeşlik için buradayız” dedi.
Çalışanların ekonomik şartlarına tepki amacıyla mitinge katıldıklarını söyleyen DİSK Genel-İş Sendikası 2 No’lu Şube Başkanı Hasan Eroğlu ise “Ülkede ekonomik koşullar, çalışanların ekonomik şartları ortada. Uğradıkları haksızlıklar, hukuksuzluklar ortada. Bu haksızlığa ve hukuksuzluğa gelir dağılımındaki adaletsizliğe, yoksulluğa karşı bir tepki koymak istiyoruz, bir ses olmak istiyoruz” diye konuştu.
Mitinge Malatya’dan gelen SES Şube Başkanı Zuhal Güler ise gelirin ortak paylaşılması çağrısı yaparak, “Biz savaşa, ranta ve faize bir bütçe değil, halka ve emekçiye bir bütçe istiyoruz. Bu bütçenin çok büyük bir kısmını vergilerden halktan ve emekliden karşılıyorlar. Dolayısıyla geliri de ortaklaşa paylaştırmak gerekiyor” şeklinde konuştu.
Türkçe ve Kürtçe pankartların asıldığı alanı dolduranların değişik sloganlarıyla başlayan mitingde KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen bir konuşma yaptı. Türkiye’deki krizin daha da derinleştiğini savunan Gezen, krizin faturasının çalışanlara kesildiğini söyledi. Gezen, “Mecliste bütçe görüşmeleri dün tamamlandı. Bir kez daha gördük ki bu bütçede halklar yararına, emekçilerin lehine tek bir şey yok. Toplumsal cinsiyet körü bir yaklaşımla, kadınların sorununu çözmeye hiç niyetleri yok. Gördük ki AKP'nin yıllardır uygulaya geldiği, Hani şu Allah'ın lütfu ilan ettikleri OHAL'in, bu sayede istedikleri siyasal rejimi ve emek rejimini hayata geçirdikleri, bunun köşe taşlarını döşedikleri, tehlikeleriyle daha saldırganca uyguladıkları, Neo liberal ekonomik politik tercihler, bugün ülkemizi derin bir krizin içine sürükledi. AKP yine bu bütçe ile bu krizin faturasını biz emekçilerin, halkın sırtına yükledi” dedi.
Türkiye’de işsiz sayısının rekora ulaştığını ifade eden Gezen, sözlerini şöyle sürdürdü; ”Esnek, güvencesiz çalışmaya, performans sistemine, sömürüye dayalı bir çalışma biçimini, kamu kurum ve kuruluşlarında, kamusal hizmetlerin piyasalaştırılması, sermayenin önünün açılması için devletin doğrudan müdahalesine dayalı bu anlayış, dışarıdan sıcak para girişine, tüketime, ranta, faize, borçlanmaya, dayalı ekonomi tercihleri ile, ücreti ve emeği ile geçinen tüm kesimleri, yüzde 99'luk kesimin aleyhine, yüzde 1'in çıkarına ve zenginleşmeye dayalı bu politikalar bugün krizi yarattı ve derinleştiriyor. Bugün geldiğimiz noktada işsizlik ülke tarihinin rekorlarını kırıyor. İşsizlerin sayısı 8 milyona ulaştı, her 100 gençten 28'i her 100 genç kadından 43'ü işsiz”
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