KESK’ten Diyarbakır’da ‘Bütçe’ Mitingi

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) mecliste görüşülmesi tamamlanan bütçeye tepki amacıyla Diyarbakır’da bir miting düzenledi.

Kentte KESK’e bağlı sendikaların oluşturduğu Amed Emek ve Demokrasi Platformu tarafından “Toplumsal barış ve insanca yaşam için demokrasiyi inşa edelim” sloganıyla düzenlenen miting, İstasyon Meydanı’nda yapıldı. Miting alanına kayyum uygulamasına tepki içeren cümlelerin bulunduğu pankartlar alınmadı. Üzerinde “savaş” ifadesi bulunan pankartlar ise, bu ifadelerin kesilmesinin ardından alana alındı.

Mitinge Diyarbakır ve çevre illerden binlerce kamu çalışanı katıldı. İzin verilen pankartlarla alana giren kamu çalışanları, taleplerini VOA Türkçe’ye anlattı. Siirt’ten gelen Zekeriya Çevik,” Adı üstünde toplumsal barış için ve insanca bir yaşam için, demokrasiyi işletmek için, barış için, kardeşlik için buradayız” dedi.

Çalışanların ekonomik şartlarına tepki amacıyla mitinge katıldıklarını söyleyen DİSK Genel-İş Sendikası 2 No’lu Şube Başkanı Hasan Eroğlu ise “Ülkede ekonomik koşullar, çalışanların ekonomik şartları ortada. Uğradıkları haksızlıklar, hukuksuzluklar ortada. Bu haksızlığa ve hukuksuzluğa gelir dağılımındaki adaletsizliğe, yoksulluğa karşı bir tepki koymak istiyoruz, bir ses olmak istiyoruz” diye konuştu.