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KESK’ten Ekonomik Krize Karşı Miting

17.11.2018 22:10 | Son Güncelleme

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) yoksullaşmaya, işsizliğe ve güvencesizliğe karşı yapacağı beş bölgesel mitingden ilkini İzmir’de gerçekleştirdi

KESK’ten Ekonomik Krize Karşı Miting

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) yoksullaşmaya, işsizliğe ve güvencesizliğe karşı yapacağı beş bölgesel mitingden ilkini İzmir’de gerçekleştirdi.

Mitinge, KESK’e bağlı sendikaların yanı sıra DİSK ve çeşitli sivil toplum örgütleri de destek verdi. Çanakkale, Muğla, Balıkesir, Afyon, Kütahya, Aydın, Uşak, Manisa ve çevre illerden KESK üyeleri de eylemde yer aldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan kalabalık, mitingin gerçekleştirileceği Gündoğdu meydanına yürüdü. Yürüyüş esnasında “Saraya değil, emekçiye bütçe”, KHK’lar gidecek biz kalacağız”, “Yaşasın örgütlü mücadelemiz” sloganları atıldı.

“Krizin etkileri giderek daha derinden hissediliyor”

KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, mitingde yaptığı konuşmada ekonomik krizin giderek daha derinden hissedildiğini söyledi: “Kriz bahanesi ile sadece işten çıkarmalar, ücretsiz izinler artmıyor, angarya çalışma, mesai ve nöbet ücreti ödememe gibi uygulamalar da gittikçe artıyor. İflas eden, kepenk kapatan, konkordato ilan eden firmalara her gün onlarcası ekleniyor”.

Krizin faturasının emekçilere çıkartılmak istendiğini belirten Gezen, KESK’in taleplerini şöyle sıraladı: “Temel ihtiyaç maddelerin yapılan zamlar geri alınsın. Vergi adaletsizliğine, işten çıkarmalara, ücretsiz izinlere son verilsin. Rekor kıran enflasyon karşısında başta asgari ücret olmak üzere, ücretler yeniden belirlensin. KHK’larla işinden edilen kamu emekçileri işlerine iade edilsin.”

KESK, İzmir’den sonra Samsun, Adana, Diyarbakır ve İstanbul’da da bölgesel mitingler düzenleyecek.

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