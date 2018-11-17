KESK’ten Ekonomik Krize Karşı Miting

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) yoksullaşmaya, işsizliğe ve güvencesizliğe karşı yapacağı beş bölgesel mitingden ilkini İzmir’de gerçekleştirdi.

Mitinge, KESK’e bağlı sendikaların yanı sıra DİSK ve çeşitli sivil toplum örgütleri de destek verdi. Çanakkale, Muğla, Balıkesir, Afyon, Kütahya, Aydın, Uşak, Manisa ve çevre illerden KESK üyeleri de eylemde yer aldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan kalabalık, mitingin gerçekleştirileceği Gündoğdu meydanına yürüdü. Yürüyüş esnasında “Saraya değil, emekçiye bütçe”, KHK’lar gidecek biz kalacağız”, “Yaşasın örgütlü mücadelemiz” sloganları atıldı.

“Krizin etkileri giderek daha derinden hissediliyor”

KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, mitingde yaptığı konuşmada ekonomik krizin giderek daha derinden hissedildiğini söyledi: “Kriz bahanesi ile sadece işten çıkarmalar, ücretsiz izinler artmıyor, angarya çalışma, mesai ve nöbet ücreti ödememe gibi uygulamalar da gittikçe artıyor. İflas eden, kepenk kapatan, konkordato ilan eden firmalara her gün onlarcası ekleniyor”.