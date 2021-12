KESK'ten İzmir ve Diyarbakır’da 'Geçinemiyoruz' Mitingi

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), “Geçinemiyoruz” sloganıyla İzmir ve Diyarbakır’da bölgesel mitingler düzenledi. İzmir’de mitingin adresi Alsancak Gündoğdu Meydanı’ydı. Miting öncesinde Cumhuriyet Meydanı’ndan alana yürüyüş düzenleyen KESK’e bağlı sendikaların üyeleri, “Geçinemiyoruz! Emekten, halktan yana bütçe, insanca bir yaşam istiyoruz” yazılı pankart taşıdı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), İzmir Tabip Odası gibi işçi sendikaları ve meslek odalarının katıldığı mitingde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), SOL Parti gibi çeşitli siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları da yer aldı. İzmir’deki KESK’e bağlı sendikaların üyelerinin yanısıra Afyonkarahisar, Aydın, Manisa ve Muğla gibi birçok ilden de KESK üyeleri mitinge katıldı.

“Sefalet zammını kabul etmiyoruz”, “Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar”, “Emek bizim söz bizim”, “Tüm emekçilere 3600 ek gösterge” yazılı dövizlerin taşındığı eylemde, “Saraya değil, emekçiye bütçe”, “İşçi memur el ele genel greve”, “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganları atıldı.

“Geçinmek için kamunun tasfiyesine, özelleştirme soygununa son verilmesini istiyoruz”

KESK Eş Genel Başkanı Mahmut Bozgeyik yaptığı konuşmada, "Bizler her gün biraz daha yoksullaşırken, onlar ‘korku, açlık, mallardan, canlardan, ürünlerden biraz eksiltme ile sınandığımızı’ söyleyip sabretmemizi söylüyorlar. Onlar sırça saraylarda lüks ve şatafat içinde yaşarlarken, sadece bir dakikalık elektrik giderleriyle onlarca işçi, emekçi geçinebilecekken bu duruma şükretmemizi istiyorlar” diye seslendi.

Geçinmek için taleplerini sıralayan Bozgeyik, “Bütçedeki payımızı istiyoruz. Geçinmek için, kamunun tasfiyesine, özelleştirme soygununa son verilmesini istiyoruz. Geçinmek için, kamudan, emekten, halktan yana bir bütçe istiyoruz. Çok kazanandan az, az kazanandan çok anlayışıyla sırtımıza yüklenen adaletsiz vergi dilimleri nedeniyle yılın ortasına varmadan maaşlarımız eriyor, cebimize girmeden çıkıyor. Geçinmek için, gelir vergisi adaletsizliğine son verilmesini istiyoruz” dedi.

“Temel gıda ürünlerinden KDV kaldırılsın”

Asgari ücrete yapılan zam oranına da değinen Bozgeyik, “Yüzde 50’lik artışla asgari ücretle çalışan milyonların ücretlerini Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu kadar arttırdıklarını söylüyorlar. Ancak ülkede yaşanan ekonomik kriz ve TL’de yaşanan değer kaybıyla asgari ücret her geçen kayıplar yaşıyor. Bu asgari ücretle yaşanmaz. Mecliste kabul edilen bütçeye, ek bir bütçe yapılmasını talep ediyoruz. Hem asgari ücretin hem kamu emekçilerinin almış olduğu ücretin insan onuruna yaraşır bir ücret seviyesine yükseltilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

Salgın döneminde işlerini kaybedenlere temel gelir desteği verilmesi talebinde bulunan Bozgeyik, temel gıda ürünlerinden alınan Katma Değer Vergisi’nin (KDV) kaldırılmasını da istedi. Kamu sektöründe güvencesiz istihdama son verilmesi gerektiğini kaydeden Bozgeyik, "dünyada ve Türkiye'de kendilerine dayatılan neoliberal politikalar sonucunda temel istihdam biçimi Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen kamu çalışanlarının mesleklerine iade edilmesi gerektiğini" söyledi.

“Alım gücünün bu kadar zayıfladığı bir ortamda verdikleri zam çok komik”

VOA Türkçe miting alanındaki katılımcılara mikrofon uzattı. 24 yıldır öğretmenlik yaptığını söyleyen Muharrem Bey, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2022-2023 yıllarını kapsayacak şekilde toplam yüzde 30 ila 35 arasında değişecek oranlarda yansıyacak olan artışı şu sözlerle eleştirdi: “Alım gücünün bu kadar düştüğü, zayıfladığı bir ortamda verdikleri zam çok komik. Zam değil artık, zam dememek lazım. En son 5,800 TL maaş aldım ben. Ocak’tan sonra, vergi diliminden de kurtuluyoruz, 6,500 TL civarında bir zammımız olacak. Bilemedin, en fazla 7 bin lira olsun” dedi.

Bu artışla geçinemediklerini belirten Muharrem Bey, “Yetmiyor. Şu an benim kiram 3 bin lira. Söyleyecek cümle bile bulamıyorum. Her şeyin yüzde 100 arttığı bir dönemden bahsediyoruz. Ben miktar olarak bir şey istemiyorum. Biz insanca yaşayabileceğimiz bir ücret istiyoruz. ‘Bana şu an 10 bin lira verin’ desem yarın 10 bin liranın bir anlamı olmayacak. Bu enflasyon ortamında 10 bin liralık bir miktar hiçbir şey ifade etmeyecek” diye konuştu.

“28 yıllık hekimin eline geçen 7500 lira”

28 yıldır kamuda diş hekimliği yaptığını söyleyen Cenk Balcıoğlu ise sağlık çalışanlarının performansa dayalı aldıkları ek ücretler dışında sabit maaşlarının çok düşük olduğuna dikkat çekti. Maaşlarına yapılacak zammın dolar kuru ile enflasyondaki artış ve pahalılık karşısında eriyeceğini söyleyen Balcıoğlu, “Maaşımız 4000-4500 lira arası bir rakam. Bunun dışında performansa dayalı ek ücretimiz var. Bir hekim olarak benim performans dahil ortalama maaşım, ek ödemeler dahil 7500 lira civarında. Bu, 28 yıllık bir hekim olarak toplam elime geçen ücret. Bu, yoksulluk sınırının altında. Performansa dayalı ücretlendirmede bütün gün makine gibi hiç durmaksızın, hiçbir mola vermeksizin, en temel ihtiyaçlarını bile karşılamadan ve hastalara da yeterli süre vermeden çalışan tek tük arkadaşlarımızın nadiren bu sınırı geçtiği doğrudur” dedi.

Güneydoğu’daki kamu çalışanları Diyarbakır’da toplandı

KESK, İzmir ile eş zamanlı olarak Diyarbakır’da da ‘Geçinemiyoruz’ mitingi düzenledi. Mitinge Diyarbakır ile birlikte Hatay’dan Hakkari’ye birçok ilden kamu çalışanları katıldı. Polis aramasından geçtikten sonra HES Kodu kontrolu yapılarak alana alınan kamu çalışanları, miting öncesi Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti. Meslek odaları ve siyasi partilerin de destek verdiği mitinge katılanlar sık sık ‘Hükümet istifa’ şeklinde slogan attı.

Mitingde konuşma yapan KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, halk yoksullaşırken bir kesimin zenginleştiğini söyledi. Bütçeden haklarına düşen parayı istemek için toplandıklarını söyleyen Kablan Yeşil, “Bizler her gün biraz daha yoksullaşırken, borçlarımızı kapatmak için biraz daha borç alırken, bu ülkenin bir avuç mutlu azınlığı, yandaş müteahhitleri servetlerine servet katıyor, dünya zenginleri arasına giriyor. Geçinmek için, bütçedeki paramızı istiyoruz demeye geldik, geçinmek için özelleştirme soygununa son verilsin demeye geldik, geçinmek için kamudan, emekten, barıştan kadınlardan gençlerden ekolojiden yana bir çevre istiyoruz demek için geldik” dedi.

‘Geçinemiyoruz’

Mitinge katılanlardan Veysel Kartal, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, her kesimin taleplerini dile getirmek için alanda olduklarını belirterek, “Çiftçinin, emekçinin, köylünün sesi olmaya geldik. ‘Geçinemiyorum’ diyen tüm halkların sesi olmaya geldik. Geçinemiyoruz artık, döviz kurları aldı başını gitti, görüyorsunuz. Artık bir yerde sesimizi duyurma zamanı geldiğine inanıyoruz. Burada ses çıkarmaya geldik, geçinemiyoruz” diye konuştu.

Siirt’ten gelen Selahattin Talu ise açlık sınırının altında kalmak istemediklerini ifade etti. Talu, “Herkesin kendini en iyi şekilde doyurabileceği bir ücret istiyoruz, açlık sınırının altında kalmak istemiyoruz. Biz insanca yaşamak istiyoruz, yaşamamız için de ekonomik olarak güçlü olmamız lazım” diye konuştu.

Gülbahar Doğan ise hem maddi hem de siyasi talepleri olduğunu dile getirdi: “Öncelikle eriyen maaşlarımızın düzeltilmesini istiyoruz. Ondan sonra demokrasi ve adaletin gelmesini istiyoruz çünkü bunlar olmadan sesimizi çıkarsak da bir şeye yaramıyor.”

KESK, İzmir ve Diyarbakır’ın ardından 19 Aralık’ta da İstanbul ve Ankara’da mitingler düzenle kararı almıştı.