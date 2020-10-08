Kesme aşı yemeği nasıl yapılır? Kesme aşı yemeği tarifi nedir? Kesme aşı yemeğinin malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta kesme aşı yemeğinin tarifi...

Kesme aşı yemeği nasıl yapılır sorusu Gelinim Mutfakta izleyicileri tarafından merak edilmeye başlandı. Yarışmanın sıkı takipçileri kesme aşı tarifi ile ilgili araştırmalarını artırdı. Peki kesme aşı nasıl yapılır? Kesme aşı nerenin yemeği? İşte merak edilen tüm detaylar...

KESME AŞI YEMEĞİ HANGİ YÖREYE AİTTİR?

Hamurun erişte şeklinde kesilerek pişen mercimeğin içine katılmasıyla yapılan kesme aşı yemeği Sivas yöresinin en ünlü lezzetleri arasında yer alıyor. Aynı zamanda Erzurum mutfağında da kendisine yer bulmayı başaran kesme aşı yemeği doyuruculuğuyla sofraların yıldızı oluyor. Bu geleneksel yemek gıllik adı verilen çıtı hamurlarla servis ediliyor.

KESME AŞI MALZEMELERİ

1 su bardağı mercimek

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

Bir tutam tuz,karabiber

2 çorba kaşığı sıvıyağ

1 çorba kaşığı tereyağ

1 tatlı kaşığı nane

1 tatlı kaşığı acı toz biber

Eriştesi için;

1,5 su bardağı un

Yarım bardak su

1 yumurta

1 tutam tuz

KESME AŞI NASIL YAPILIR?

Kesme aşı yemeği yapımı erişte ve mercimekli kısımdan oluşmak üzere iki aşamalıdır. Kesme aşı yemeğinin ilk adımında mercimek haşlamaya konulur. Mercimeklerin haşlandığı süre içerisinde erişte hazırlanır. Erişte malzemeleri yoğurma kabına alınır. Yoğrulan hamurun üzeri örtülerek dinlenmeye bırakılır. Soğanlar yemeklik olarak küçük küçük doğranır. Doğranan soğanlar sıvıyağ içerisinde salça eklenerek kavrulur. Mercimekler süzülür ve suyu eklenir. Tuz ve karabiber eklenir. Erişte için hazırlanan hamur 3’e bölünür. 2 beze açılarak kesilir ve yemeğe eklenir. Diğer beze oklava gibi uzatılarak lokma lokma kesilir. Sıvıyağda kızartılır. Son olarak tereyağına nane ve toz biber kavrularak eklenir.