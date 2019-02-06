HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Türkiye'den Hollanda, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere 20 ülkeye 50 milyon dal kesme çiçek ihracatı gerçekleştirildi.

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sevgililer Günü'nün kesme çiçek ihracatı konusunda önemli olduğunu söyledi.

Geçen yıla göre Antalya'da son iki aydaki yağışlar nedeniyle üretimde yüzde 10'luk bir düşüş yaşandığını dile getiren Yılmaz, "14 Şubat'ta 50 milyon dal, yaklaşık 8 milyon dolarlık bir ihracatımız söz konusu. Çiçek sektörü için iyi sayılabilecek bir rakam. 14 Şubat'ta daha çok Avrupa ülkelerine yoğun satışımız oluyor. Özellikle Hollanda, İngiltere, Almanya, Romanya ve Bulgaristan ilk 5'te yer alıyor. 20 ülkeye ihracat gerçekleştirdik." dedi.

- 14 Şubat'ın rengi kırmızı

Renk olarak, 14 Şubat'ta en fazla kırmızı karanfillerin satıldığını belirten Yılmaz, renklerin ülkelere göre değişiklik gösterdiğini ifade etti.

Avrupa'da daha çok pastel renklerin, "Doğu Bloku"nda ise kırmızı ve beyaz renklerin tercih edildiğini anlatan Yılmaz şöyle devam etti: