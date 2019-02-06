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Kesme çiçek ihracatında "14 Şubat" etkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 11:06 | Son Güncelleme

14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Türkiye'den Hollanda, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere 20 ülkeye 50 milyon dal kesme çiçek ihracatı gerçekleştirildi - Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz: - "Yaklaşık 8 milyon dolarlık bir ihracatımız söz konusu. Çiçek sektörü için iyi sayılabilecek bir rakam. 14 Şubat'ta daha çok Avrupa ülkelerine yoğun satışımız oluyor. Özellikle Hollanda, İngiltere, Almanya, Romanya ve Bulgaristan ilk 5'te yer alıyor. 20 ülkeye ihracat gerçekleştirdik" - "Her ülkenin kendine göre beğendiği bir renk grubu var. İngiltere'de açık pembe çok seviliyor, Romanya'da ise açık pembeyi hiç satamıyoruz. Yunanistan'da beyaz, Romanya'da kırmızı ve beyaz çok seviliyor. Avrupa'da pastel, Doğu Blok'ta daha çok canlı renkler satılıyor"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Türkiye'den Hollanda, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere 20 ülkeye 50 milyon dal kesme çiçek ihracatı gerçekleştirildi.

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sevgililer Günü'nün kesme çiçek ihracatı konusunda önemli olduğunu söyledi.

Geçen yıla göre Antalya'da son iki aydaki yağışlar nedeniyle üretimde yüzde 10'luk bir düşüş yaşandığını dile getiren Yılmaz, "14 Şubat'ta 50 milyon dal, yaklaşık 8 milyon dolarlık bir ihracatımız söz konusu. Çiçek sektörü için iyi sayılabilecek bir rakam. 14 Şubat'ta daha çok Avrupa ülkelerine yoğun satışımız oluyor. Özellikle Hollanda, İngiltere, Almanya, Romanya ve Bulgaristan ilk 5'te yer alıyor. 20 ülkeye ihracat gerçekleştirdik." dedi.

- 14 Şubat'ın rengi kırmızı

Renk olarak, 14 Şubat'ta en fazla kırmızı karanfillerin satıldığını belirten Yılmaz, renklerin ülkelere göre değişiklik gösterdiğini ifade etti.

Avrupa'da daha çok pastel renklerin, "Doğu Bloku"nda ise kırmızı ve beyaz renklerin tercih edildiğini anlatan Yılmaz şöyle devam etti:

"Her ülkenin kendine göre beğendiği bir renk grubu var. İngiltere'de açık pembe çok seviliyor, Romanya'da ise açık pembeyi hiç satamıyoruz. Yunanistan'da beyaz, Romanya'da kırmızı ve beyaz çok seviliyor. Avrupa'da pastel, Doğu Blok'ta daha çok canlı renkler satılıyor." diye konuştu."

Sevgililer Günü'nde ağırlıklı olarak gülün tercih edildiğini belirten Yılmaz, ancak Türkiye'de iklim şartlarından dolayı çok fazla gül üretiminin yapılamadığını kaydetti. Üretilen gülün de iç piyasada tüketildiğini belirten Yılmaz, karanfil ağırlıklı kesme çiçek ihracatı yaptıklarını bildirdi.

Karanfilin dışında çok düşük miktarda cipso ve krizantem türü bitki de ihraç ettiklerini söyleyen Yılmaz, "Karanfil, modası geçmeyen, her dönem kullanılabilen bir çiçek. Karanfil ihracatında son yıllarda bir miktar artış var." ifadesini kullandı.

Yılmaz, 14 Şubat çiçekleri ile ilgili çalışmaların tamamlandığını ve yola çıktığını söyledi.

- İç piyasanın tercihi kırmızı gül

İç pazarda da artık çiçek tüketiminin arttığına işaret eden Yılmaz, özellikle özel günlerde satışın arttığını hatırlattı. Ağırlıklı olarak iç piyasada kırmızı gülün tercih edildiğini dile getiren Yılmaz, şunları söyledi:

"Ürettiğimiz gülü iç pazarda tüketiyoruz ve yüzde 65 oranında da ithalat ediyoruz. Çünkü talebi karşılamak için üretim alanımız yetersiz. Gülü üretmek için özel seralar ve uygun iklim koşullarının olması gerekiyor. Her ortamda gül üretilmiyor. Biz de özel günlerde ithalat yapmak zorunda kalıyoruz. Kolombiya, Ekvator ve Kenya'da kaliteli gül üretimi yapılıyor, Hollanda üzerinden Türkiye'ye giriş yapıyor."

İsmail Yılmaz, yerli tüketicilerin gül yerine karanfili tercih etmelerini önerdi.

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ihracat karanfil kesme çiçek

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