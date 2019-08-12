HABER

Kesmek istediği boğanın ayak darbesiyle yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 12:25 | Son Güncelleme

MALATYA'da kasap Ahmet İpekçi (29), kesmek istediği yaklaşık 600 kiloluk boğanın ayak darbesiyle yaralandı. İpekçi hastaneye kaldırılırken, olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kesmek istediği boğanın ayak darbesiyle yaralandı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da kasap Ahmet İpekçi (29), kesmek istediği yaklaşık 600 kiloluk boğanın ayak darbesiyle yaralandı. İpekçi hastaneye kaldırılırken, olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Battalgazi ilçesine bağlı Hatunsuyu Mahallesi'nde kurban kesim alanına getirilen yaklaşık 600 kiloluk boğanın bir ayağı iş makinesine bağlanarak kesim için havaya kaldırıldı. Ahmet İpekçi, başı yerde olan boğayı kesmek için elindeki bıçakla hamle yaptı. ancak bu sırada çırpınan hayvanın boşta olan ayağı, İpekçi'ye isabet etti. Yaralanan İpekçi, çağırılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İpekçi'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olay anı ise o sırada kesimi görüntülemek isteyen bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

FOTOĞRAFLI

Kesmek istediği boğanın ayak darbesiyle yaralandıKesmek istediği boğanın ayak darbesiyle yaralandıKesmek istediği boğanın ayak darbesiyle yaralandıKesmek istediği boğanın ayak darbesiyle yaralandı

PARTNER Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında
Baba ve oğlunu bıçaklayan komşu tutuklandıBaba ve oğlunu bıçaklayan komşu tutuklandı
Amasya’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltıAmasya’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu araçlarda indirim var!

Bu araçlarda indirim var!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Öldürülen terörist sayısı yükseldi!

Öldürülen terörist sayısı yükseldi!

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da, 'tartışmayın' diye uyardığı kişiyi böyle vurdu

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Denizli'de orman işçisinin feci ölümü! Kestiği ağacın altında can verdi

Günlerdir haber alınamıyordu! Bu halde bulundu!

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara... Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

Ankara'da iki otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

'Dolaşacağım' diyerek dışarı çıkmıştı! 15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.