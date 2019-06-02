HABER

Kesmetepe’de seçimi Ali Yılmaz kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 19:56 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre DSP adayı Ali Yılmaz kazandı.Bin 211 seçmenin bulunduğu Kesmetepe beldesinde 7 sandıkta bin 115 seçmen oy kullandı.

Kesmetepe’de seçimi Ali Yılmaz kazandı

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre DSP adayı Ali Yılmaz kazandı.
Bin 211 seçmenin bulunduğu Kesmetepe beldesinde 7 sandıkta bin 115 seçmen oy kullandı. Bin 83 oyun geçerli olduğu seçim sonucunda AK Parti’den Mehmet Yıldırım 65, MHP adayı Mehmet Korkmaz 3, CHP adayı Hasan Koca 325, DP adayı Yusuf Parlak 320 oy alırken, DSP Ali Yılmaz 370 oy aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre DSP adayı Ali Yılmaz, Kesmetepe belediye başkanlığına seçildi.

Kesmetepe’de seçimi Ali Yılmaz kazandı

Kesmetepe’de seçimi Ali Yılmaz kazandı

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Kesmetepe beldesinde oy verme işlemi başladı (4)Kesmetepe beldesinde oy verme işlemi başladı (4)
Sapanca’da tekrarlanan seçimde muhtarlık babadan oğula geçtiSapanca’da tekrarlanan seçimde muhtarlık babadan oğula geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Dengeden şaşmayın' deyip bikinili fotoğraf paylaştı

'Dengeden şaşmayın' deyip bikinili fotoğraf paylaştı

Dev gemi kontrolden çıktı! Yaralılar var

Dev gemi kontrolden çıktı! Yaralılar var

Oy kullanma işlemi devam ederken MHP'li aday çekildi

Oy kullanma işlemi devam ederken MHP'li aday çekildi

ABD'den flaş İran açıklaması: Hazırız!

ABD'den flaş İran açıklaması: Hazırız!

'Meryem coştu bir kere'

'Meryem coştu bir kere'

Sakarya Hendek'te deprem! İstanbul'da da hissedildi

Sakarya Hendek'te deprem! İstanbul'da da hissedildi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sürücülere önemli uyarı

Süleyman Soylu'dan önemli uyarı

Ortalık bir anda karıştı! Taşlar sopalar havada uçuştu

Ortalık bir anda karıştı! Taşlar sopalar havada uçuştu

Otobüste küfürlü konuşan gençleri uyaran yolcu, bıçaklandı

Korkunç olay! Küfürlü konuştukları için uyarınca...

4 yılda 400 bin Suriyeli bayram için ülkesine gitti

Suriyelilerin bayram yolculuğu! 4 yılda tam 400 bin...

İstanbul Bağcılar'da savaş gibi park kavgası! Ölü ve yaralılar var

Bağcılar'da savaş gibi park kavgası! Ölü ve yaralılar var

Bayram tatilinin ikinci gününde de trafik kazaları can aldı

Ramazan Bayramı tatili yolunda acı kaza bilançosu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.