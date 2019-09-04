Keşmir Başkanı'ndan dünyaya sessiz kalma tepkisi

Pakistan kontrolündeki Azad Cammu Keşmir Başkanı Serdar Mesud Han, "Uluslararası kamuoyunun iki nükleer güç (Pakistan ve Hindistan) arasındaki gerilime sessiz kalması ve aldırmamasının sonuçları sadece Pakistan ve Keşmir için değil tüm dünya için zarar verici olacaktır." dedi.

Keşmir kriziyle ilgili Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Barış, Güvenlik ve Kalkınma Çalışmaları Merkezi (CPSD) tarafından düzenlenen konferansta konuşan Han, uluslararası kamuoyunun Keşmir halkının yaşadıkları karşısında hiçbir şey yapmadığını söyledi.

Han, Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de hayatın her geçen gün daha da zorlaştığına dikkati çekerek, "Bugün Hindistan işgali altındaki Keşmir'de (Cammu Keşmir) halk hapsediliyor, işkence görüyor, öldürülüyor ve en basit insan haklarından yararlanamıyor. Bu ortamda uluslararası kamuoyu harekete geçmiyor ve Keşmirlilerin acısını hafifletmek için hiçbir şey yapmıyor." dedi.

Hindistan ile Pakistan arasında çıkacak bir savaşın tüm dünyaya zarar vereceğine işaret eden Han, "Uluslararası kamuoyunun iki nükleer güç (Pakistan ve Hindistan) arasındaki gerilime sessiz kalması ve aldırmamasının sonuçları sadece Pakistan ve Keşmir için değil tüm dünya için zarar verici olacaktır." ifadesini kullandı.