Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Önce sosyal medyada ortaya çıkan, ardından Hindistan yönetimi tarafından doğrulanan bu fotoğraf tepki çekti.

Müslümanların çoğunlukta olduğu Keşmir'in Sopore kasabasında Hint polisinin ateşi sonucu ölen 65 yaşındaki dedesinin üstüne oturup ağlayan torun, çatışma devam ettiği için bir süre bu şekilde kaldı.

O sırada çevredekilerin kaydettiği video ve fotoğraflarda, 3 yaşındaki çocuğun, güvenlik güçlerinin ateşi kesmesi sonucu bir duvarın arkasına geçtiği görülüyor.

Hindistan yönetimi, Beşir Ahmed Han isimli kurbanın silahlı muhalifler tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

Ailesi ise, çatışma sırasında Ahmed Han'ın hedef alındığını ve torununun yanında katledildiğini belirtti.

Nüfusunun çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Keşmir'de Hinduların ve merkezi yönetimin baskıları nedeniyle güvenlik güçleri ve ayrılıkçı gruplar arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.

