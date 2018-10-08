Türk Kızılayı Pakistan Delegasyonu Başkanı İbrahim Carlos Camilo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün 8 Ekim 2005'te meydana gelen Keşmir depreminde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenleyeceğiz. O dönemde Türk Kızılayı olarak buraya gelerek görevimizi yaptık. Barınmadan, yeme-içmeye ve sağlık hizmetlerine kadar gereğini yaptık. Bugün büyükelçimiz İhsan Mustafa Yurdakul, TİKA, TMV gibi kurumlar ile Türk şirketlerinde çalışan Türkler tarafından kan bağışı yapılacak." dedi.

Törene, Azad Cammu Keşmir (AJK) Cumhurbaşkanı Serdar Mesud Han, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, Pakistan Kızılayı Başkanı Said Elahi, Türk Kızılayı Pakistan Delegasyonu Başkanı İbrahim Carlos Camilo, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) İslamabad Koordinatörü Mehmet Emre Aktuna, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Pakistan Temsilcisi Selahattin Batur ile çok sayıda Türk ve Pakistanlı davetli katıldı.

Türk Kızılayı Pakistan Delegasyonu Başkanlığı tarafından, Keşmir depreminin 13. yılı dolayısıyla Pakistan'da yaşayan Türklerin katılımıyla anma töreni ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Büyükelçi Yurdakul da törenin açılışında yaptığı konuşmada, depremin üzerinden 13 yıl geçmesine rağmen yaşananların hala hafızalarda olduğunu belirterek, "Yardıma koşan ilk ülkelerden olduk. Türk dış politikasının bir yönü de insani yönüdür. Şükürler olsun yardım elimizi Pakistan'dan son olarak Endonezya'ya uzatacak kapasitemiz var. Bu kapasite bizi dünyada başka ülkelere en çok yardım eden birinci ülke yapıyor. Nerede birisinin yardıma ihtiyacı varsa biz her şeyimizle orada olup yardım elimizi uzatacağız." ifadelerini kullandı.

Depremin en çok etkilediği kentlerden Muzafferabad'ın 13 yılda gelişerek depremin izlerini sildiğini dile getiren Yurdakul, "Depremde hayatını kaybeden yaklaşık 80 bin kişiye rahmet diliyorum ama içlerinden 2'sini önemle anmak istiyorum. 2 Türk kardeşimiz depremzedelere yardım ederken hayatlarını kaybetti. Onlara da rahmet diliyorum." diye konuştu.

AJK Cumhurbaşkanı Han da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk hükümeti ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederek, "Türkiye, okullarımızı, hastanelerimizi ve evlerimizi yeniden inşa etti. Bugün Muzafferabad'da Türk binalarını ve Türk meydanını görebilirsiniz. Bu yapılar gelecek nesillere Türkiye'nin nasıl bize zor zamanımızda yardım ettiğini hatırlatacak." dedi.

Konuşmaların ardından Yurdakul ile Pakistan'da bulunan Türk kurumlarında ve şirketlerinde çalışanlar, ülkede yaşayan Türk vatandaşları ve Pakistanlılar kan bağışında bulundu.

Keşmir'de 2005'te yaşanan depremde 80 bine yakın insan hayatını kaybetmişti. Türkiye saatiyle 07.50'de meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki deprem, 1 dakika 19 saniye sürmüştü.

