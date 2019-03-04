Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, "Bugün Keşmir'de yasa dışı öldürmeler, işkence, insanların kaybolması ve sokağa çıkma yasağı var. Keşmir kaynayan bir kazan gibi ve patlamak üzere." dedi.

Stratejik Düşünce Enstitüsünde (SDE) düzenlenen "Uluslararası Sistemde Pakistan-Küresel ve Bölgesel Perspektifler" konferansında konuşan Büyükelçi Gazi, ülkesinin Güney Asya'da bölgesel barış ve istikrara katkıda bulunduğunu vurgulayarak, Afganistan'da barış sürecini desteklediklerini söyledi.

Gazi, "Ulusal eylem planımız sayesinde Pakistan anti-terör ve aşırıcılığa karşı kapsamlı faaliyet yürütmektedir. Bölgemizdeki çatışmalar nedeniyle Afganistan'da binlerce sivil hayatını kaybetmektedir. Afganistan'da barış olmadan bölgede barış olması mümkün değildir. Pakistan, Afganistan'da sürdürülen barış çabalarını desteklemektedir." diye konuştu.

Güney Asya'da stratejik istikrarın, ülkesinin çabalarına rağmen baltalandığını belirten Gazi, Keşmir sorunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin en eski dosyalarından biri olduğunu anımsattı.