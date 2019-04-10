Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan ile ihtilaflı Keşmir bölgesi konusunun çözüme kavuşturulması gerektiğini belirterek "Keşmir kazanı bu şekilde kaynamaya devam edemez." dedi.

İmran Han, BBC'ye verdiği röportajda, Pakistan ile Hindistan arasındaki anlaşmazlıkların ancak diyalogla çözülebileceğini ifade etti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve ülkesine hangi mesajı göndermek istediğine ilişkin soruya Başbakan Han, iki ülke arasındaki tek anlaşmazlık konusunun Keşmir olduğunu ve bu meselenin çözüme kavuşturulması gerektiği yanıtını vererek "Keşmir kazanı bu şekilde kaynamaya devam edemez." diye konuştu.

Han, Keşmir konusunu çözüme kavuşturulması halinde barışın alt kıtada sağlayacağı faydanın muazzam olacağını dile getirdi.

Başbakan Han, "İki hükümetin bir numaralı görevi, yoksulluğu nasıl azaltacağımız olmalı ve yoksulluğu azaltmanın yolu, anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözmekten geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İki komşu ülkenin karşı karşıya gelmesinin tehlikelerine de değinen Han, "Keşmir'de baskılardan kaynaklanan bir tepkinin sorumluluğunu Pakistan'ın üzerine atarak karşılık verilirse burada gerilimin yükselmesi kaçınılmaz olacaktır. Kimse bu durumda neler olabileceğini tahmin edemez. Hindistan'ın bu gerekçeyle Pakistan'a saldırması halinde, Pakistan'ın da karşılık vermekten başka çaresi kalmayacak. İki nükleer silahlı ülkenin bu şekilde karşı karşıya gelmesinin sorumsuzca olduğunu düşünüyorum." ifadelerine yer verdi.