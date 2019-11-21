"Keşmir Krizi: Barışa Yönelik Tehditler ve Uluslararası Toplumun Rolü" Kongresi

Sri Lankalı Emekli Amiral Dr. Jayanath Colombage, Güney Asya ülkelerinin siyasi ve askeri çekişmesi nedeniyle Keşmir sorununun, Güney Asya'da yaşayan milyonlarca insanı tehlikeye altığını söyledi.

Bir otelde, Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) ve Lahor Barış Araştırmaları Merkezi (LCPR) iş birliğinde düzenlenen, "Keşmir Krizi: Barışa Yönelik Tehditler ve Uluslararası Toplumun Rolü" başlıklı kongre ikinci gününde devam ediyor.

Colombage, burada yaptığı konuşmada, Hindistan ve Pakistan'ın daha önce iki defa Keşmir için savaştığını ve iki ülkenin de nükleer silahlara sahip olduğunu hatırlatarak bölgesel çatışma tehlikesinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Hint Okyanusu'nda büyük güçler de dahil birçok ülkenin çok fazla askeri unsuru bulunduğunu ve bu durumun deniz güvenliğini tehlikeye attığını vurgulayan Colombage, "Bu bölgede deniz ticareti kesintiye uğrarsa, dünya ekonomisi çökecektir." dedi.

Colombage, Güney Asya'daki ülkelerin ekonomik problemlerine dikkati çekerek, "Güney Doğu Asya'nın büyük bir kısmındaki ülkeler, ekonomilerine göre karar veremiyor. Güvenlik paradoksu her zaman önceliktir. Yani kendimizi düşünmeden, süper güçlerin güvenliğini düşünmek zorundayız." ifadelerini kullandı.