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"Keşmir Krizi: Barışa Yönelik Tehditler ve Uluslararası Toplumun Rolü" Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 14:02 | Son Güncelleme

"Keşmir Krizi: Barışa Yönelik Tehditler ve Uluslararası Toplumun Rolü" Kongresi

Sri Lankalı Emekli Amiral Dr. Jayanath Colombage, Güney Asya ülkelerinin siyasi ve askeri çekişmesi nedeniyle Keşmir sorununun, Güney Asya'da yaşayan milyonlarca insanı tehlikeye altığını söyledi.

Bir otelde, Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) ve Lahor Barış Araştırmaları Merkezi (LCPR) iş birliğinde düzenlenen, "Keşmir Krizi: Barışa Yönelik Tehditler ve Uluslararası Toplumun Rolü" başlıklı kongre ikinci gününde devam ediyor.

Colombage, burada yaptığı konuşmada, Hindistan ve Pakistan'ın daha önce iki defa Keşmir için savaştığını ve iki ülkenin de nükleer silahlara sahip olduğunu hatırlatarak bölgesel çatışma tehlikesinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Hint Okyanusu'nda büyük güçler de dahil birçok ülkenin çok fazla askeri unsuru bulunduğunu ve bu durumun deniz güvenliğini tehlikeye attığını vurgulayan Colombage, "Bu bölgede deniz ticareti kesintiye uğrarsa, dünya ekonomisi çökecektir." dedi.

Colombage, Güney Asya'daki ülkelerin ekonomik problemlerine dikkati çekerek, "Güney Doğu Asya'nın büyük bir kısmındaki ülkeler, ekonomilerine göre karar veremiyor. Güvenlik paradoksu her zaman önceliktir. Yani kendimizi düşünmeden, süper güçlerin güvenliğini düşünmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Emekli Albay Birol Sağlam da konuşmasında, iki ülkenin kurulduğu günden bugüne Keşmir nedeniyle açık bir düşmanlık ve husumet içerisinde olduklarını dile getirerek, Keşmir'in Hindistan ve Pakistan için hem ideolojik hem de stratejik açıdan önemli olduğunu belirtti.

Hindistan bakış açısından Keşmir'in Hindistan'ın bütünlüğünü simgelediğine işaret eden Sağlam, "Hint bakış açısıyla baktığımızda, Hindistan eğer Keşmir'i tam kontrol ederse, Orta Asya'ya kendisine bir kapı açmış oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

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