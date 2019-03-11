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Keşmir saldırısının kilit suikastçisi öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 15:46 | Son Güncelleme

Hint polisi, Cemmu ve Keşmir eyaletine bağlı Pulwama kasabasında 14 Şubat’ta 45 Hint askerinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan intihar saldırısının kilit suikastçilerinden birinin dün vurularak öldürüldüğünü bildirdi.Hint polisi, Cemmu ve Keşmir eyaletine bağlı Pulwama kasabasında 14 Şubat’ta 45 Hint askerinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan intihar saldırısının kilit suikastçilerinden birinin dün öldürüldüğünü bildirdi.

Hint polisi, Cemmu ve Keşmir eyaletine bağlı Pulwama kasabasında 14 Şubat’ta 45 Hint askerinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan intihar saldırısının kilit suikastçilerinden birinin dün vurularak öldürüldüğünü bildirdi.
Hint polisi, Cemmu ve Keşmir eyaletine bağlı Pulwama kasabasında 14 Şubat’ta 45 Hint askerinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan intihar saldırısının kilit suikastçilerinden birinin dün öldürüldüğünü bildirdi. Polis, dün Pulwama bölgesindeki Tral kasabasında vurularak öldürülen Mudasir Ahmed Khan’ın 14 Şubat’taki intihar saldırısının arkasındaki Jaish-e-Mohammad (JeM) grubunun başkomutanı olduğunu bildirdi. Cemmu ve Keşmir polisinden yapılan açıklamada, "Soruşturma sonrasında Mudasir’in Hindistan kuvvetlerine yapılan ölümcül saldırının ana komploculardan biri olduğu ortaya çıkarıldı" ifadeleri yer aldı.
Keşmir’deki yerel ordu komutanı K.J.S.Dhillon bugün yaptığı açıklamada, 6 komutan da dahil olmak üzere 14 JeM militanının Pulwama kasabasındaki intihar saldırısının ardından meydana gelen çatışmada ortadan kaldırıldığını söyledi.
Polis ise konvoy saldırısını planlayan kişinin 18 Şubat’ta Cemmu ve Keşmir’deki bir çatışmada diğer iki JeM militanıyla birlikte öldürüldüğünü söyledi.

Hindistan ve Pakistan arasında gerginlikler
Cemmu ve Keşmir eyaletine bağlı Pulwama kasabasında 14 Şubat’ta gerçekleştirilen intihar saldırısında 45 Hint asker hayatını kaybetmişti. Bu olay Pakistan ve Hindistan arasında gerginlik oluşmasına neden olmuştu.
Hindistan, daha sonra 14 Şubat saldırısını gerçekleştiren Pakistan yanlısı Ceyş-i Muhammed grubuna ait büyük bir eğitim kampını bombaladığını açıklamıştı. İslamabad yönetimi ise hava sahasını ihlal eden 2 Hint jetini vurduğunu açıklamıştı. Pakistan vurduğu bir jetin görüntülerini paylaşırken diğer jetin sınırın Hindistan tarafına düştüğünü duyurmuş, Hindistan ise bir Pakistan jetini vurduğunu ileri sürse de bir delil gösterememişti.

Esir pilot serbest bırakılmıştı
Uçağı Pakistan kontrolündeki Cemmu Keşmir bölgesi üzerinde düşürülen ve Pakistan tarafından alıkonulan filo komutanı Hint pilot Abhinandan Varthaman 68 saat esir tutulduktan sonra serbest bırakılmış ve Wagah sınırından Hindistan’a geçmesine izin verilmişti.
Bu olaylar sırasında hava sahasını sivil uçuşlara da kapatan Pakistan, 4 Mart’ta uçuşları yeniden başlattığını duyurmuştu.

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