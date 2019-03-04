"Keşmir sorununu çözen Nobel'e layıktır"

Pakistan Başbakanı İmran Han, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi için düzenlenen kampanyalarla ilgili, "Ben Nobel'e layık değilim. Keşmir sorununu, Keşmir halkının isteklerine göre çözen ve kıtada barış ve insani gelişme yolunu açan kişi Nobel'e layıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başbakan Han, "Ben Nobel'e layık değilim. Keşmir sorununu, Keşmir halkının isteklerine göre çözen ve kıtada barış ve insani gelişme yolunu açan kişi Nobel'e layıktır." ifadesini kullandı.

Pakistan tarafından düşürülen Hint jetinin pilotunu 2 gün sonra Hindistan'a teslim eden Han için sosyal medyada kampanyalar düzenlenmişti.

Han'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi için imza kampanyaları düzenlenen "Change.org" sitesinde başlatılan kampanyaya 4. gününde verilen destek 326 bini buldu.

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri, Pakistan parlamentosuna yaptığı başvuruda Han'a prestijli bir barış ödülü verilmesini talep etmişti.

- Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim