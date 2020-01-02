Keşmir'de abluka 150 günü geride bıraktı

Hindistan'ın kontrolündeki Cammu Keşmir'de 5 Ağustos'ta başlayan sokağa çıkma yasağı, iletişim ve giriş-çıkış kısıtlamaları 150 günü geride bıraktı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı ablukanın 150. gününde yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Cammu Keşmir'de hayatın normale döndüğüne ilişkin açıklamalarını reddetti.

İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen bakanlık açıklamasında, "Pakistan, 900 bin acımasız Hint güvenlik gücü tarafından işgal altında tutulan 8 milyondan fazla Keşmirlinin hakkını korumak için ahlaki, politik ve diplomatik desteğini sürdürmeye ve tüm uluslararası forumlarda sesini yükseltmeye devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Keşmirlilere verilen kendi kaderini tayin etme hakkının uygulanması için çalışmaya devam edileceği kaydedilen açıklamada, "BM tarafından kendi kaderini tayin etme hakkı tanınan Keşmirlilere yönelik Hindistan'ın yürüttüğü devlet terörüne karşı uluslararası kamuoyunun adımlar atması gerektiğini her fırsatta dile getireceğiz." denildi.