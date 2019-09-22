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"Keşmir'de amaç bölgenin nüfus yapısını bozmak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 11:18 | Son Güncelleme

Cammu ve Keşmir Tüm Partiler Hürriyet Konferansı Sözcüsü Seyid Abdullah Gilani: - "(Hindistan Başbakanı) Narendra Modi’nin Keşmir'in özel statüsünü kaldırma kararının altında, bölgenin nüfus yapısını bozmak yatıyor" - "Uluslararası toplantılarda birtakım kararlar geçiren ülkeler Hindistan’la, yani Müslümanların katili Modi’yle iyi ikili ilişkilerini sürdürmeye devam ediyor" - "Bu gezegende Keşmir’in destekçisi iki ülke var, Pakistan ve Türkiye"

Keşmir’in Pakistan ve Hindistan tarafında kalan bölgelerinde örgütlü siyasi partilerden oluşan Cammu ve Keşmir Tüm Partiler Hürriyet Konferansı Sözcüsü Seyid Abdullah Gilani, "Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin Keşmir'in özel statüsünü kaldırma kararının altında, bölgenin nüfus yapısını bozmak yatıyor." diye konuştu.

Gilani, Hindistan'ın kontrolü altında tuttuğu Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasının ardından Pakistan ve Hindistan arasında artan gerilimi gözlemleyen Türk gazeteci heyetiyle, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir araya geldi.

Keşmir'in 5 Ağustos’tan bu yana dünyayla bağlantısının kopuk olduğunu kaydeden Gilani, "İnsanları kafese soktular, insanlar hastaneye bile gidemez oldu. Baskılara karşı durmak isteyenler Hint güvenlik güçlerinin şiddetiyle karşılaşıyor. Sizin de gelip gördüğünüz üzere Azad Keşmir’e girmek herkese serbest. Ama Hindistan tarafındaki Keşmir topraklarında buna asla izin verilmiyor." dedi.

Gilani, Keşmir'in çoğunluğu Müslüman olan tek eyalet olmasının milliyetçi çevrelerce sorun olarak görüldüğünü belirterek, "Hindu milliyetçiliğinin emperyal ajandası olan ve Modi’nin taraftarı olduğu Hindistan Gönüllüler Organizasyonu (RSS) ideolojisi, Nazilerden ilham aldı. Bu düşünce yapısı, Hindistan’da Hıristiyanlık dahil tüm dinleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Keşmir halkı hiçbir zaman Hindistan işgalini kabul etmedi. Keşmir, Hindistan’ın Müslüman çoğunluğa sahip tek eyaletiydi. RSS ideolojisi bu nüfus yapısını sorun olarak gördü. Modi’nin Keşmir'in özel statüsünü kaldırma kararının altında bölgenin nüfus yapısını bozmak yatıyor." diye konuştu.

Uluslararası toplumu, Modi'ye karşı sesini çıkarmamakla suçlayan Gilani, "Modi'nin Keşmir’e yönelik son eylemlerinden, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının uygulanması konusunda Hindistan’a bugüne kadar baskı yapmayan uluslararası toplum sorumludur. Uluslararası toplum sorumluluklarını yerine getirmedi. Bu insanların ümmetten büyük beklentileri var. Ama ne yazık ki uluslararası toplantılarda birtakım kararlar geçiren ülkeler, Hindistan’la yani Müslümanların katili Modi’yle iyi ikili ilişkilerini sürdürmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

- "Keşmir'in destekçisi Türkiye ve Pakistan"

Gilani, Keşmirli bağımsızlık hareketlerinin Hindistan tarafından "terörist faaliyetler" olarak nitelendirmesine de değinerek, "Hindistan bugün Keşmir’deki özgürlük savaşçılarına terörist diyor. Ama şu var ki vaktinde Hindistan İngilizlerden bağımsızlığını kazanmaya çalışırken de İngilizler onlar için terörist diyordu." dedi.

Türkiye ve Pakistan'ın Keşmir'e destek veren iki ülke olduğunu da vurgulayan Gilani, "Türk halkına teşekkür ediyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında bizi savundu. Bu gezegende Keşmir’in destekçisi iki ülke var; Pakistan ve Türkiye. Keşmirliler olarak halkınızı selamlıyoruz." açıklamasında bulundu,

Gilani, Pakistan'ın BMGK kararları doğrultusunda yapılacak referanduma saygı duyacağını taahhüt ettiğini ve Keşmirlilere bir dayatmada bulunmadığını sözlerine ekledi.

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