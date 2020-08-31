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  4. Keşmir’de askeri konvoya el bombalı saldırı: 6 yaralı

Keşmir’de askeri konvoya el bombalı saldırı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 18:28 | Son Güncelleme

Keşmir’de Hindistan ordusuna ait konvoyun geçişi sırasında el bombalı saldırı düzenlendi.

Keşmir’de Hindistan ordusuna ait konvoyun geçişi sırasında el bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2’si ağır toplam 6 kişi yaralandı.
Hindistan ve Pakistan arasındaki tartışmalı bölge Keşmir’de tansiyon yeniden yükseldi. Keşmir bölgesinin kuzeyinde yer alan Baramulla kentinde Azad Gunj Köprüsü’nden Hindistan ordusuna ait askeri konvoyun geçişi sırasında kimliği belirsiz kişiler tarafından el bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2’si ağır olmak üzere 6 sivil yaralandı. Yetkililer, ağır yaralı olan sivillerin Srinagar kentindeki hastaneye sevk edildiğini aktardı. Saldırganların bulunması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatılırken, saldırı anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

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