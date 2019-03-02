Keşmir'de Gerginlik Sürüyor

Pakistan’ın elindeki Hintli savaş uçağı pilotunu Hindistan’a iade etmesinden bir gün sonra iki ülke arasındaki tartışmalı Keşmir bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

Hintli yetkililer, Pakistan tarafından açılan top ateşi sonucu bir anne ve iki çocuğunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Olayda yaralanan babanın durumunun da ağır olduğu bildirildi.

Pakistan ise Hintli askerlerin açtığı top ateşi sonucu bir kişinin öldüğü ve üç kişinin yaralandığını açıkladı.

Cuma günü, Pakistan tarafından düşürülen Hint savaş uçağının pilotu iki ülke arasındaki Wagah sınır bölgesindeki yolda Hint yetkililere iade edilmişti. Hint savaş uçağı tartışmalı Keşmir bölgesi üzerinde vurulmuştu.

Pilot Abhinandan Varthaman, iki gün Pakistan tarafından tutulduktan sonra yürüyerek sınırı geçti ve Hindistan’a döndü. Pilotun iadesinin iki nükleer güç arasındaki krizin daha da tırmanmasının önüne geçmesi bekleniyor.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Muhammed Kureyşi, dün mecliste yaptığı konuşmada, “Barış niyeti ve tansiyonu düşürme girişimi olarak Hint pilot bugün iade edilecek” demişti.