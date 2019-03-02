Keşmir'de Gerginlik Sürüyor

Pakistan’ın elindeki Hintli savaş uçağı pilotunu Hindistan’a iade etmesinden bir gün sonra iki ülke arasındaki tartışmalı Keşmir bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi.
Hintli yetkililer, Pakistan tarafından açılan top ateşi sonucu bir anne ve iki çocuğunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Olayda yaralanan babanın durumunun da ağır olduğu bildirildi.
Pakistan ise Hintli askerlerin açtığı top ateşi sonucu bir kişinin öldüğü ve üç kişinin yaralandığını açıkladı.
Cuma günü, Pakistan tarafından düşürülen Hint savaş uçağının pilotu iki ülke arasındaki Wagah sınır bölgesindeki yolda Hint yetkililere iade edilmişti. Hint savaş uçağı tartışmalı Keşmir bölgesi üzerinde vurulmuştu.
Pilot Abhinandan Varthaman, iki gün Pakistan tarafından tutulduktan sonra yürüyerek sınırı geçti ve Hindistan’a döndü. Pilotun iadesinin iki nükleer güç arasındaki krizin daha da tırmanmasının önüne geçmesi bekleniyor.
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Muhammed Kureyşi, dün mecliste yaptığı konuşmada, “Barış niyeti ve tansiyonu düşürme girişimi olarak Hint pilot bugün iade edilecek” demişti.
Hindistan Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada da, pilotun geri dönmesinden memnunluk duyulduğu ve kendisinin sağlık kontrolünden geçirileceği bildirildi.
Hindistan’da kahraman olarak karşılanan pilotun dönüşü sırasında sınırın Hindistan tarafında büyük bir kalabalık karşılama için toplandı. Kalabalık ellerinde Hindistan bayraklarıyla marşlar söyledi, dans etti. Ancak pilotun iadesi gecikince birçok kişi evlerine döndü.
Paraşütle atladıktan sonra elindeki önemli belgeleri içeren haritayı yutan Hint pilot, haberin medyada duyulmasının ardından halktan büyük destek aldı. Pilotun Pakistanlı yetkililer tarafından sorgulanma görüntüleri de sosyal medyada hızla yayıldı.
Pilotun ailesi oğullarıyla buluşmak üzere Yeni Delhi’ye giderken uçaktaki yolcular tarafından alkışlarla karşılandı. Oğlu yakalandıktan sonra kendisi de eski bir pilot olan baba “Umarım oğlum işkence görmez” diye konuşmuştu.
Serbest bırakılmadan önce Pakistan televizyon kanalları, pilotun Pakistan ordusuna kendisine iyi davrandıkları için teşekkür ettiği videoyu yayınladı.
Hintli yetkililer iki ülkede de bayrakların yarıya indirildiği Wagah sınırındaki askeri karşılama törenini iptal etti.
İki ülke arasındaki tansiyon Hindistan’ın, Pakistan topraklarında Ceyşi Muhammed örgütünün kamplarını hedef alan bir hava saldırısı düzenlemesinin ardından yükseldi. Hindistan bu örgütü 40 Hint güvenlik görevlisinin öldürüldüğü bombalı saldırıdan sorumlu tutuyordu. Bundan bir gün sonra da Pakistan iki Hint savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı, uçaklardan birinin pilotunun da esir alındığını açıkladı.
Her iki ülke de gerginliği düşürmesi için uluslararası kamuoyu tarafından baskı altına alındı. Her ne kadar pilotun serbest bırakılması gerginliği azaltma yönünde ileri bir adım olarak görülse de Keşmir sınırında görgü tanıkları karşılıklı olarak 4 gündür topçu atışı ve bombardımanların sürdüğünü söylüyor.
Keşmir’in Hindistan kontrolündeki bölgede halen okullar kapalı ve hastanelere ilaç depolandı. Halk da olası bir savaş durumundan endişe ediyor.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Tamil Nadu eyaletinde düzenlediği bir mitingde tüm Hindistan halkının pilot Abhinandan Varthaman’la gurur duyduğunu söyledi. Başbakan Hindistan’ın teröre karşı çaresiz olmadığını ve son olayların ülkeyi birleştirdiğin belirtti. Modi, “Ulusumuz silahlı kuvvetlerimize olağanüstü bir destek verdi ve ben bunun için her bir Hindistan vatandaşını saygıyla selamlıyorum” dedi.
Bir Hint pilot daha önce de Pakistan tarafından rehin alınmıştı. 1999 yılında savaş uçağının düşmesinin ardından Hint bir pilot 8 gün Pakistan tarafından rehin olarak tutulduktan sonra serbest bırakılmıştı.
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