HABER

Keşmir'de sınır ötesi ticaret geçici olarak durduruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 10:03 | Son Güncelleme

Keşmir'de sınır ötesi ticaret geçici olarak durduruldu

SRİNAGAR (AA) - Hindistan, Keşmir'de Pakistan'ın kontrolü altındaki bölgeyle sınır ötesi ticareti geçici olarak durdurdu.

Hindistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cammu Keşmir'den Pakistan tarafına karşılıklı ticaretin, Pakistanlı unsurların yasa dışı faaliyetleri nedeniyle askıya alındığı" bildirildi.

Keşmir'de 2008'de başlayan sınır ötesi ticaret, Hindistan ile Pakistan arasında önemli bir güven arttırıcı önlem olarak görülüyordu.

Keşmir'de Kontrol Hattı Ötesi Ticaret Sendikası Başkanı Hilal Turki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceden bilgilendirme yapılmadan alınan bu kararın tüccarlara büyük darbe vuracağını söyledi.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının uygulanmasını istiyor.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Kadınlar ev ekonomisine süs balığıyla katkı sağlıyorKadınlar ev ekonomisine süs balığıyla katkı sağlıyor
İşte spora başlayanların doğru bildikleri yanlışlarİşte spora başlayanların doğru bildikleri yanlışlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan Keşmir ticaret

En Çok Okunan Haberler

Analiz: Türkiye’de siyaset yeni bir dönemeçte

Analiz: Türkiye’de siyaset yeni bir dönemeçte

Şeyma Subaşı'dan otel odasında yatak pozu!

Şeyma Subaşı'dan otel odasında yatak pozu!

Bursa'da can pazarı: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kurtarıldı

Bursa'da can pazarı: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kurtarıldı

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

Arka Sokaklar kadrosuna 5 yeni isim!

Arka Sokaklar kadrosuna 5 yeni isim!

İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı

İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖSYM'den MEB-EKYS için "saat" uyarısı

ÖSYM'den MEB-EKYS için "saat" uyarısı

İran sınırında 2 erkek cesedi bulundu

Sınırda bulunan ceset sayısı 12'ye yükseldi

Bursa merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu! TSK içine sızmışlar

16 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı!

Milli Savunma Bakanı Akar Fransız mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar Fransız mevkidaşı ile görüştü

İstanbul'da FETÖ operasyonu! Yüklü miktarda parayla yakalandı

Flaş! Yüklü miktarda parayla yakalandı

Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın!

İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.