Keşmir'de sınır ötesi ticaret geçici olarak durduruldu

SRİNAGAR (AA) - Hindistan, Keşmir'de Pakistan'ın kontrolü altındaki bölgeyle sınır ötesi ticareti geçici olarak durdurdu.

Hindistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cammu Keşmir'den Pakistan tarafına karşılıklı ticaretin, Pakistanlı unsurların yasa dışı faaliyetleri nedeniyle askıya alındığı" bildirildi.

Keşmir'de 2008'de başlayan sınır ötesi ticaret, Hindistan ile Pakistan arasında önemli bir güven arttırıcı önlem olarak görülüyordu.

Keşmir'de Kontrol Hattı Ötesi Ticaret Sendikası Başkanı Hilal Turki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceden bilgilendirme yapılmadan alınan bu kararın tüccarlara büyük darbe vuracağını söyledi.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.