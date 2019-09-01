Keşmir’de Turizm Tehdit Altında

Hindistan Keşmir’in otonom statüsünü kaldırma kararı aldıktan sonra bölgedeki kısıtlamaları az da olsa kaldırdı ama tartışmalı bölgede koşullar Hindistan’ın Keşmir’in özerk statüsünü kaldırma kararı almasından bu yana hala normale dönmüş değil. Bazı sabit telefon hatları tekrardan bağlansa da cep telefonları ve internete erişim hala kesik. Bu da turizm dahil bölgedeki iş kollarını da etkiliyor.
50 yıldan fazla bir süredir Abdül Rezak turistlere çevreyi shikara olarak bilinen ahşap salında gösteriyor. Fakat şimdi gezdirecek yer yok.
Abdül Razzak, “10-12 gündür sokağa çıkma yasağı altında yaşıyoruz. Her yer kapalı. Hareket, iletişim… Yöntemleri böyle” diyor.
Yaz sezonunun önemli bir tatil beldesi olan Srinagar’da insanlar turizmin öldüğünü belirtiyor. Bundan da bölgenin otonom statüsünü kaldıran Hindistan’ı sorumlu tutuyorlar.
Keşmir Turizm Eş Direktörü olan Fayaz Ahmed Banday, “İnsanlar genelde barış ve huzurun olduğu bölgeleri ziyaret etmeyi tercih ediyor. Çok para harcayarak neden risk alsınlar ve sonra da burada sorun yaşasınlar?” diyor.
Bölge halkının bir bölümü Dal Gölü’nde kalıyor. Burası her yıl yüz binlerce turiste ev sahipliği yapan yüzen evler ve tekne turlarının önemli ekonomik gelir sağladığı turistik bir yer.
Yüzen ev sahibi Nilüfer Salim, “Şu anda hiç iş yok. 5 Ağustos’tan bu yana her şey kapandı burada. Sorun nedir bilmiyoruz” ifadelerini kullanıyor.
Zarar gören işlere rağmen Keşmirliler paradan daha önemli şeyler olduğunu belirtiyor.
Abdül Razzak, “Hepimizin bir çeşit sorunu var ama sıkıntılı değiliz. Bizler ölsek, hatta çocuklarımız ölse bile” sözleriyle düşüncelerini özetliyor.
Nilüfer Salim de “Burada işe ihtiyacımız yok. Haklarımız ne ki? Buna ihtiyacımız var. Sizin telefon hatlarınıza, cep telefonunuza ya da internetinize ihtiyacımız yok. Haklarımıza ihtiyacımız var. Keşmirliyiz ve kimliğimize sahip çıkacağız” diyor.
Keşmirliler Himalayalar’da Hindistan, Çin ve Pakistan sınırlarında yaşıyor. Ağustos ayının ilk günlerinden bu yana Hindistan hareket serbestisine ve iletişime sınırlamalar getirmiş durumda. Yeni Delhi, bu tedbirlerin şiddeti önleyeceğini savunuyor.
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