Keşmir'de yüzden fazla gözaltı

Pakistan ise Hindistan'ın İslamabad büyükelçisini sınır dışı etti.Hindistan'ın özel statüsünü kaldırma kararı aldığı Keşmir'de gerginlik devam ediyor. Güvenlik güçleri Hindistan'ın kontrolü altındaki Cummu Keşmir'de aralarında siyasetçiler ve aktivistlerin de bulunduğu yüzden fazla kişiyi göz altına aldı.

Bir polis memurunun Çarşamba günü verdiği bilgilere göre, Srinagar kentinde sokağa çıkma yasağına uymayan bir öğrenci polisten kaçmaya çalışırken hayatını kaybetti. Söz konusu öğrencinin kaçmaya çalışırken Jhelum nehrine atladığı kaydedildi.

Hint basınında çıkan haberlere göre, silahla yaralanan en az altı kişi ise hastanelerde tedavi altına alındı. Kent sakinleri sokağa çıkma yasağına rağmen Srinagar'da sürekli yeni protesto gösterileri düzenlendiği belirtiliyor. Hint emniyet güçleri ise Pazar günü uygulamaya giren sokağa çıkma yasağından bu yana Keşimir'de durumun sakin olduğunu açıkladı.

Pakistan, Hint büyükelçiyi sınır dışı etti

Keşmir bölgesinin özel statüsünü sona erdiren Hindistan ile Pakistan arasındaki diplomatik gerilim de artarak devam ediyor. İslamabad son olarak Hindistan büyükelçisini sınır dışı etme kararı aldı.