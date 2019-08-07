HABER

Keşmir'de yüzden fazla gözaltı

07.08.2019 17:48 | Son Güncelleme

Hindistan güvenlik güçleri, Cummu Keşmir'de aralarında siyasetçiler ve aktivistlerin de bulunduğu yüzden fazla kişiyi göz altına aldı.

Pakistan ise Hindistan'ın İslamabad büyükelçisini sınır dışı etti.Hindistan'ın özel statüsünü kaldırma kararı aldığı Keşmir'de gerginlik devam ediyor. Güvenlik güçleri Hindistan'ın kontrolü altındaki Cummu Keşmir'de aralarında siyasetçiler ve aktivistlerin de bulunduğu yüzden fazla kişiyi göz altına aldı.

Bir polis memurunun Çarşamba günü verdiği bilgilere göre, Srinagar kentinde sokağa çıkma yasağına uymayan bir öğrenci polisten kaçmaya çalışırken hayatını kaybetti. Söz konusu öğrencinin kaçmaya çalışırken Jhelum nehrine atladığı kaydedildi.

Hint basınında çıkan haberlere göre, silahla yaralanan en az altı kişi ise hastanelerde tedavi altına alındı. Kent sakinleri sokağa çıkma yasağına rağmen Srinagar'da sürekli yeni protesto gösterileri düzenlendiği belirtiliyor. Hint emniyet güçleri ise Pazar günü uygulamaya giren sokağa çıkma yasağından bu yana Keşimir'de durumun sakin olduğunu açıkladı.

Pakistan, Hint büyükelçiyi sınır dışı etti

Keşmir bölgesinin özel statüsünü sona erdiren Hindistan ile Pakistan arasındaki diplomatik gerilim de artarak devam ediyor. İslamabad son olarak Hindistan büyükelçisini sınır dışı etme kararı aldı.

Pakistan Ulusal Güvenlik Komitesi, komşu ülke Hindistan ile diplomatik ilişkileri en alt düzeye indireceklerini, iki ülke arasındaki ticareti durduracaklarını ve ülkeler arasındaki anlaşmaları gözden geçireceklerini bildirdi.

İletişim kısıtlaması sürüyor

Keşmir'de internet ve telefon bağlantısı hala kesik durumda. Bölgede toplanma yasağı ve sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Keşmir'den eski bir devlet memuru olan Şah Faysal Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda Hindistan'ın bölgedeki sekiz milyon kişiyi "hapsettiğini" yazdı. Keşmir milletvekili Mir Fayaz da Yeni Delhi'deki parlamentoda yaptığı konuşmada Cummu Keşmir'deki durumu bir "açık hava cezaevi"ne benzetmişti.

Hindistan geçen Pazartesi günü Cummu Keşimir'e özel statü tanıyan anayasa maddesini iptal etmişti. Hindistan'da da tepkilere neden olan olay, bölgedeki gerginliğin fitilini ateşlemişti. Bölgenin geneli üzerinde hak iddia eden Pakistan ise söz konusu adımın "yasalara aykırı" olduğunu savunuyor.

epd,AFP / BW,ET

©Deutsche Welle Türkçe

PARTNER Son halini gören tanıyamıyor! Ünlü oyuncu eridi Son halini gören tanıyamıyor! Ünlü oyuncu eridi
Gerginlik! Milletvekili bebeğiyle oturuma katılınca...Gerginlik! Milletvekili bebeğiyle oturuma katılınca...
ABD ile Türkiye Ortak Harekat Merkezi KuracakABD ile Türkiye Ortak Harekat Merkezi Kuracak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Bakan Dönmez açıkladı! 'Yavuz' sondaja başladı

Bakan Dönmez açıkladı! 'Yavuz' sondaja başladı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

'İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı'

'İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meclise 5 aylık bebeğiyle geldi, zorla dışarı çıkarıldı

Gerginlik! Milletvekili bebeğiyle oturuma katılınca...

Pentagon: IŞİD, Suriye'de yeniden canlanıyor

Pentagon: IŞİD, Suriye'de yeniden canlanıyor

Polis, siyah bir adamı bağlayarak yürüttü!

Polis, siyah bir adamı bağlayarak yürüttü!

Sahte alkole 'yapay dil' önlemi!

Sahte alkole 'yapay dil' önlemi!

Öldüğü iddia edilen o lider 'cehennem rallisi' ile geri döndü

Öldüğü iddia edilen o lider 'cehennem rallisi' ile geri döndü

Ay'da yaşam olabilir: İsrail'in Ay'a çakılan aracındaki su ayıları

'Aracın üzerinde binlercesi vardı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.