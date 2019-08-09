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Keşmirli aktivistten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 23:42 | Son Güncelleme

Keşmirli sporcu ve aktivist Fatima Anwar: - "İslam aleminin öne çıkarak, Keşmir sorununun çözümünde rol oynamasını istiyoruz" - "Türkiye Cumhurbaşkanından BM'yi ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nı harekete geçirerek kendi kaderimize karar vermemizi sağlamalarını istiyoruz"

Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de yaşayan Fatima Anwar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben yazdığı mektupta, İslam alemine, Keşmir sorununun çözümünde rol oynaması çağrısında bulundu.

Keşmirli sporcu ve aktivist Anwar, sosyal medyada paylaştığı mektubunda, Cammu Keşmir'in 1947'den beri ihtilaflı bir bölge olduğunu belirterek, Hint hükümetinin bu bölgeye ilişkin özel statüyü anayasadan kaldırdığını hatırlattı.

Hint anayasasından kaldırılan 370. madde ile bölgenin kimlik ve etnik yapısının değiştirilebileceğine vurgu yapan Anwar, kararın Keşmirlilerce kabul edilmeyeceğinin altını çizerek, "Hindistan burada sokağa çıkma yasağı ilan etti, internet ve telefon hatlarını kısıtladı, 1 milyona yakın askeri güç yerleştirdi. Bu zamana kadar 100 binin üzerinde insanımız hayatını kaybetti, kadınlar dul kaldı, insanlar kayboldu. Kısacası burada her gün daha kötüsü yaşanıyor." ifadesini kullandı.

Anwar, mektubunun sonunda Erdoğan'a ve Müslüman ülkelere şu çağrıda bulundu:

"Biz Keşmir halkı, İslam aleminin, öne çıkarak Keşmir sorununun çözümünde rol oynamasını istiyoruz. Hindistan'ın, Cammu Keşmir'i Filistin'e çevirmesine müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Erdoğan'ın BM'yi harekete geçirmesini istiyoruz"

Anwar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cammu Keşmir'de durumun son bir haftada daha kötüye gittiğini söyleyerek, "Türkiye Cumhurbaşkanından BM'yi ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nı harekete geçirerek kendi kaderimize karar vermemizi sağlamalarını istiyoruz." dedi.

Anwar, konuya ilişkin, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya da mektup yazdığını sözlerine ekledi.

- Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370'inci maddesini pazartesi günü iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

Alınan bu kararı kınadığını açıklayan Pakistan, Hindistan ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı almış ve Hindistan'dan İslamabad'daki büyükelçisini geri çekmesini istemişti.

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Hindistan-Pakistan gerilimi Keşmir sorunu Pakistan

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