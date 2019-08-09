Keşmirli aktivistten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de yaşayan Fatima Anwar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben yazdığı mektupta, İslam alemine, Keşmir sorununun çözümünde rol oynaması çağrısında bulundu.

Keşmirli sporcu ve aktivist Anwar, sosyal medyada paylaştığı mektubunda, Cammu Keşmir'in 1947'den beri ihtilaflı bir bölge olduğunu belirterek, Hint hükümetinin bu bölgeye ilişkin özel statüyü anayasadan kaldırdığını hatırlattı.

Hint anayasasından kaldırılan 370. madde ile bölgenin kimlik ve etnik yapısının değiştirilebileceğine vurgu yapan Anwar, kararın Keşmirlilerce kabul edilmeyeceğinin altını çizerek, "Hindistan burada sokağa çıkma yasağı ilan etti, internet ve telefon hatlarını kısıtladı, 1 milyona yakın askeri güç yerleştirdi. Bu zamana kadar 100 binin üzerinde insanımız hayatını kaybetti, kadınlar dul kaldı, insanlar kayboldu. Kısacası burada her gün daha kötüsü yaşanıyor." ifadesini kullandı.

Anwar, mektubunun sonunda Erdoğan'a ve Müslüman ülkelere şu çağrıda bulundu:

"Biz Keşmir halkı, İslam aleminin, öne çıkarak Keşmir sorununun çözümünde rol oynamasını istiyoruz. Hindistan'ın, Cammu Keşmir'i Filistin'e çevirmesine müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.