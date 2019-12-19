Keşmirli lider Gilani'den bölge halkına "mülklerinizi yabancılara satmayın" çağrısı

Keşmirli direnişçi lider Seyyid Ali Gilani'nin, Cammu Keşmir halkına, mülklerini yabancılara satmaması konusunda çağrıda bulunduğu bildirildi.

Tüm Partiler Hürriyet Konferansından (APHC) yapılan açıklamada, Seyyid Ali Gilani'nin, 5 Ağustos'ta Hint hükümetince özel statüsü kaldırılan Cammu Keşmir'in demografik yapısının bozulma tehlikesine karşı bölge sakinlerini uyardığı belirtildi.

Açıklamada, Gilani'nin, bölge halkına, yabancılara veya eyalet dışındakilere, aralarında ev, arazi ve marketlerin olduğu herhangi bir mülkü satmaması konusunda çağrı yaptığı kaydedildi.

Gilani'nin, bölgedeki işletmelere tavsiyede bulunduğu vurgulanan açıklamada, 92 yaşındaki liderin, işletme adına herhangi bir yabancıyla yapılan anlaşmalarda, mülklerin yabancı üçüncü taraflara satılmasına izin verilmeyeceği konusunda işletmelerden fikir birliği sağlamalarını istediğinin altı çizildi.

Açıklamada, Srinagar'da ev hapsinde tutulan Gilani'nin, "Yabancılara mülk kiralamaktan kaçınılması gerekiyor." ifadelerine yer verildi.