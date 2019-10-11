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"Keşmirliler korku nedir unuttu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 15:17 | Son Güncelleme

Pakistan Başbakanı İmran Han: - "Keşmirliler 70 yıldır gördükleri sayesinde korku nedir unuttular. Uygulanan sokağa çıkma yasağı kalktığında on binlerce Keşmirli sokaklara çıkacak ve bu kararı kabul etmediklerini haykıracak"

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasının Keşmirliler tarafından kabul edilmeyeceğini belirterek, "Keşmirliler 70 yıldır gördükleri sayesinde korku nedir unuttular. Uygulanan sokağa çıkma yasağı kalktığında on binlerce Keşmirli sokaklara çıkacak ve bu kararı kabul etmediklerini haykıracak." dedi.

Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de başlatılan ablukayı protesto etmek için başkent İslamabad'da oluşturulan insan zincirine Başbakan Han ve Pakistanlı bakanlar da katıldı.

Başbakanlık önünde zincire katılan Han, burada yaptığı konuşmada, "(Hindistan Başbakanı Narendra) Modi, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırarak oynayabileceği son kartı da oynadı ancak Keşmir halkının bunu kabul edeceğini sanıyor. Keşmirliler 70 yıldır gördükleri sayesinde korku nedir unuttular. Uygulanan sokağa çıkma yasağı kalktığında on binlerce Keşmirli sokaklara çıkacak ve bu kararı kabul etmediklerini haykıracak." diye konuştu.

Pakistan'ın her zaman Keşmir'in haklarını savunmaya devam edeceğini söyleyen Han, "Dünyaya Keşmir'de 8 milyon insanın hapis hayatı yaşadığını hatırlatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dünya medyasının Keşmir'e çifte standart uyguladığını vurgulayan Han, "Dünya medyasının çifte standardına dikkat çekmek istiyorum. Hong Kong protestoları ile Keşmir'de yaşananları kıyasladığımızda Keşmir, Hong Kong'a göre medyada daha az yer buluyor. Keşmir, Hindistan'a ait bir toprak bile değil." dedi.

İnsan zincirine katılan Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Firdevs Aşık Avan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Pakistan tüm dünyada en temel insan haklarının uygulanması için sesini yükseltiyor. Han da bunu dünya arenasında dile getiren bir insan hakları aktivisti. Tüm etnik ve dini unsurların hakkı olan temel insan haklarının uygulanması için sesimizi çıkarıyoruz. Nerede baskı ve zulüm varsa Pakistan insan haklarının yanında yer alır." değerlendirmesinde bulundu.

- Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve sivil halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

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Pakistan Pakistan Başbakanı İmran Han Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Firdevs Aşık Avan

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