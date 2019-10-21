HABER

Kestane ağacından düşen kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 20:57 | Son Güncelleme

Bursa'da ağaçtan düşerek dereye yuvarlanan 78 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Bursa'da Uludağ yamaçlarında çıktığı kestane ağacından düşerek dereye yuvarlanan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Çukuryayla mevkisine komşusuyla kestane toplamaya giden Hüseyin Öztürk (78), çıktığı ağaçta tutunduğu dal kırılınca eğimli arazide metrelerce yuvarlanarak dereye düştü.

Kayaya çarpması sonucu kafasından yaralanan Öztürk, komşusunun ve çevredekilerin yardımıyla dereden çıkarıldı. Çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, arazinin engebeli olmasından dolayı AFAD, UMKE ve Nilüfer Arama Kurtarma'dan (NAK) yardım istedi.

Araziden çıkmak için komşusunun yardımıyla bir süre yürüyen Öztürk, daha fazla ilerleyemeyince fenalaşarak yol kenarına yığıldı.

İhbar üzerine bölgeye hareket eden kurtarma ekipleri, yolda doğal gaz hattı döşendiği için araç geçişini sağlayamayınca yürüyerek olay yerine ulaştı.

Yapılan kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Öztürk'ün ölümünün, başına aldığı darbe ve hipotermi nedeniyle gerçekleştiği belirlendi.

İncelemenin ardından Öztürk'ün cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

PARTNER Sevgilisini bile öpemiyordu! Korkunç gerçek böyle ortaya çıktı Sevgilisini bile öpemiyordu! Korkunç gerçek böyle ortaya çıktı
Ağzı ile yaptığı resimlerle sergi açtıAğzı ile yaptığı resimlerle sergi açtı
AK Parti Milletvekili Canbey'den Edremit'e 250 kişilik öğrenci yurdu müjdesiAK Parti Milletvekili Canbey'den Edremit'e 250 kişilik öğrenci yurdu müjdesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AĞAÇ Bursa düşme Kestane Toplama

En Çok Okunan Haberler

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Yıllar sonra ifşa etti! 'Çıtayı yükselttim ve...'

Yıllar sonra ifşa etti! 'Çıtayı yükselttim ve...'

MSB'den son dakika açıklaması!

MSB'den son dakika açıklaması!

Büyük panik! 'Çantamda bomba var!'

Büyük panik! 'Çantamda bomba var!'

Bu sabah duyurulmuştu! Görüntüler ortaya çıktı

Bu sabah duyurulmuştu! Görüntüler ortaya çıktı

İran'dan Türkiye açıklaması: Reddediyoruz!

İran'dan Türkiye açıklaması: Reddediyoruz!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! MSB: 63 ülkeden 77 askeri ataşeye Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verildi

MSB'den askeri ataşelere 'harekat' bilgilendirmesi

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Geliyor

5 gün önce yaralanan askerden acı haber!

5 gün önce yaralanan askerden acı haber!

Hakan Atilla kimdir? Mehmet Hakan Atilla, Borsa İstanbul Genel Müdürü oldu

Hakan Atilla kimdir? Mehmet Hakan Atilla, Borsa İstanbul Genel Müdürü oldu

Tunceli'de teröristler yol yapan işçilere saldırdı

Teröristlerden işçilere hain saldırı!

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklama

Trump'tan flaş açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.