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Kestane ağacından düşen şahıs hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 14:31 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine bağlı Bayramgazi köyünde kestane ağacından düşen şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesine bağlı Bayramgazi köyü Muşna Mahallesi’nde kestane toplamak için ağaca çıkan 64 yaşındaki Ramazan Kürelioğlu, dengesini kaybederek çıktığı kestane ağacından düştü.

Kestane ağacından düşen şahıs hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine bağlı Bayramgazi köyünde kestane ağacından düşen şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesine bağlı Bayramgazi köyü Muşna Mahallesi’nde kestane toplamak için ağaca çıkan 64 yaşındaki Ramazan Kürelioğlu, dengesini kaybederek çıktığı kestane ağacından düştü. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırılan Kürelioğlu, buradaki ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Ramazan Kürelioğlu, tedavi gördüğü Kastamonu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kestane ağacından düşen şahıs hayatını kaybetti

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