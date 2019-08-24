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Kestane ağaçlarını kurutan kanser nedeniyle üretici sıkıntılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 15:24 | Son Güncelleme

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, kestane kanseri nedeniyle kestane ağaçları kurumaya başladı.

Kestane ağaçlarını kurutan kanser nedeniyle üretici sıkıntılı

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, kestane kanseri nedeniyle kestane ağaçları kurumaya başladı. Tedirgin olan üreticiler, hastalığa karşı aralıksız mücadele ettiklerini ancak sonuç alamadıklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi.
Ödemiş'in özellikle kırsal dağ mahallerinde geçimlerini kestane üretiminden sağlayan üreticiler, kestane kanseri nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor. Ağaçlara çeşitli ilaçlar kullanan ancak sonuç alamayan üreticiler, büyük üzüntü yaşıyor.
Kemer Mahallesi Muhtarı Mehmet Şahin (49), "Geçen senelerde bir ziraat mühendisi arkadaşımızın üretmiş olduğu ilacı denedik. Biraz faydası oldu ama kesin çözüme ulaşamadık. Kemer Mahallesi, siyah kestane üretiminde çok iyi bir konumda. Bu hastalığa kesin çözüm istiyoruz. Bu hastalıkla ilgili bir şey söylediğimizde, 20 senedir uyguladığımız bakım çalışmalarını bize anlatıyorlar. Biz zaten 20 senedir katran sürüp, ağaçlarımıza bakıyoruz. Ama bu hastalığa çare olmuyor. Kestane olmazsa, burada durmanın hiçbir anlamı kalmıyor bizim için. Bu hastalık hem bizim bölgemizde hem de Küçük Menderes Havzası'nda yaygın. Bu yüzden yetkililerden kesin bir çözüm bekliyoruz" dedi.
Kestane üreticisi Mehmet Bozalan (62) da "Kestane ağaçları bizim velinimetimiz. Bizim karnımız kestaneden doyuyor. Yetkililerden bu hastalığa çare bulmalarını istiyoruz. Biz, bunun çaresini bir türlü bulamadık. İlaçlıyoruz, katran ve deterjan sürüyoruz. Tedavi etmek için bildiğimiz ne varsa yapıyoruz ama bir türlü bu hastalığı yenemedik. Bu hastalık, öyle bir şey ki, yayıldığı yerler kuruyor. Kestanelerimiz, bizim için çok değerli. Geçimimizi bundan sağlıyoruz. Bu konuda mücadele ediyoruz ama çare olmuyor" diye konuştu.

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Kestane ağaçlarını kurutan kanser nedeniyle üretici sıkıntılıKestane ağaçlarını kurutan kanser nedeniyle üretici sıkıntılıKestane ağaçlarını kurutan kanser nedeniyle üretici sıkıntılıKestane ağaçlarını kurutan kanser nedeniyle üretici sıkıntılı

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