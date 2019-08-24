HABER

Kestane ağaçlarını kurutan kanser nedeniyle üretici sıkıntılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 17:33 | Son Güncelleme

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, kestane kanseri nedeniyle kestane ağaçları kurumaya başladı.

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, kestane kanseri nedeniyle kestane ağaçları kurumaya başladı. Tedirgin olan üreticiler, hastalığa karşı aralıksız mücadele ettiklerini ancak sonuç alamadıklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi.

Ödemiş'in özellikle kırsal dağ mahallerinde geçimlerini kestane üretiminden sağlayan üreticiler, kestane kanseri nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor. Ağaçlara çeşitli ilaçlar kullanan ancak sonuç alamayan üreticiler, büyük üzüntü yaşıyor.

Kemer Mahallesi Muhtarı Mehmet Şahin (49), "Geçen senelerde bir ziraat mühendisi arkadaşımızın üretmiş olduğu ilacı denedik. Biraz faydası oldu ama kesin çözüme ulaşamadık. Kemer Mahallesi, siyah kestane üretiminde çok iyi bir konumda. Bu hastalığa kesin çözüm istiyoruz. Bu hastalıkla ilgili bir şey söylediğimizde, 20 senedir uyguladığımız bakım çalışmalarını bize anlatıyorlar. Biz zaten 20 senedir katran sürüp, ağaçlarımıza bakıyoruz. Ama bu hastalığa çare olmuyor. Kestane olmazsa, burada durmanın hiçbir anlamı kalmıyor bizim için. Bu hastalık hem bizim bölgemizde hem de Küçük Menderes Havzası'nda yaygın. Bu yüzden yetkililerden kesin bir çözüm bekliyoruz" dedi.

Kestane üreticisi Mehmet Bozalan (62) da "Kestane ağaçları bizim velinimetimiz. Bizim karnımız kestaneden doyuyor. Yetkililerden bu hastalığa çare bulmalarını istiyoruz. Biz, bunun çaresini bir türlü bulamadık. İlaçlıyoruz, katran ve deterjan sürüyoruz. Tedavi etmek için bildiğimiz ne varsa yapıyoruz ama bir türlü bu hastalığı yenemedik. Bu hastalık, öyle bir şey ki, yayıldığı yerler kuruyor. Kestanelerimiz, bizim için çok değerli. Geçimimizi bundan sağlıyoruz. Bu konuda mücadele ediyoruz ama çare olmuyor" diye konuştu.

Vehbi Koç'un makam aracıydı... Bu otomobili satın alabilirsiniz Vehbi Koç'un makam aracıydı... Bu otomobili satın alabilirsiniz
Hayvanları ölüme terk eden barınak çalışanlarına soruşturmaHayvanları ölüme terk eden barınak çalışanlarına soruşturma
Down sendromlu Canan’ın beyaz gelinlik hayali gerçek olduDown sendromlu Canan’ın beyaz gelinlik hayali gerçek oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Türkan Sultan'a kural bozduran film!

Türkan Sultan'a kural bozduran film!

Rekor başvuru! İlk 5 günde 7 bin kişi

Rekor başvuru! İlk 5 günde 7 bin kişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 2 polis şehit...

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 2 polis şehit...

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anonsu duyup giden emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı

Hırsızlık anonsuna giden emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Emine Bulut'un kızına eğitim yardımı sağlanacak

Bakanlık, Emine Bulut'un kızı için harekete geçti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan güvenli bölge açıklaması!

Bakan Akar'dan güvenli bölge açıklaması!

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

Avşa'da feribot iskeleye çarptı: 4'ü çocuk 7 yaralı!

Feribot iskeleye çarptı! Yaralılar var

Evini basanlara pompalı tüfekle ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

Evini basanlara pompalı tüfekle ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.