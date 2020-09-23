Kestane balı şifası! Alzheimer riskini azaltıyor

Toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği Genel Başkanı Ziya Şahin, “2016 sonunda başladığımız bu proje Türkiye’de ticari potansiyeli olan ballarımızın fizikokimyasal özellikleri ve tıbbi aktivitelerini ön plana çıkarıyor. Dolayısı ile bu proje bizim uzun yıllar beklentimize cevap bulacak. Bu yüzden inanın ayaklarım yere basmıyor. Bu proje ile ayçiçeği balında dünya farkındalığı, ülkesel farkındalık oluşturacağımıza inanıyorum. Bize güvenen Tarım Orman Bakanlığımızın TAGEM Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz. Sahadaki uygulamaları için gerek Hayvancılık Genel Müdürlüğü, gerekse de Gıda Kontrolü Genel Müdürlümüzle ortak bir çalışma içerisindeyiz. Bu anlamdaki desteklerinden dolayı Tarım Orman Bakanlığımıza, Genel Müdürlüklerimize, çalışan bütün personel arkadaşlarımıza Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ailesi olarak teşekkür ediyorum” dedi.

'KESTANE VE AYÇİÇEK BALLARININ ANTİOKSİDAN ETKİSİ DAHA YÜKSEK'

Proje ile ilgili sunum yapan Prof. Dr. Mehmet Emin Duru ise, monofloral özellikteki ayçiçek, kestane ve geven ballarının, sahip olduğu antienflamatuar (yangı giderici) özellikleri sayesinde sentetik ya da sentetik olmayan ilaç etken maddeleri ile birleştirilip apiterapide tedavi edici olarak kullanılabileceğini bildirdi. Duru, “Kestane, ayçiçek ve geven balı apiterapik olarak özellikle antienflamatuar (yangı giderici) etkisiyle sentetik ya da sentetik olmayan herhangi bir ilaç etken maddesiyle karıştırmak suretiyle apiterapik bir ürün olarak piyasaya sürülebilecek potansiyele sahiptir. Kestane ve ayçiçek ballarının diğer türlere göre antioksidan etkisi daha yüksektir. Sahip oldukları antioksidan özellikler sayesinde günlük 8-10 gram bir kestane balı, 12-15 gram ayçiçek balı, 18-20 gram geven balı veya 20-25 gram narenciye balı tüketimi bağışıklık sistemimizi, immün sistemimizi güçlendirici yönde etkiler sağlayacaktır” dedi.

'KESTANE BALI ALZHEIMER RİSKİNİ AZALTABİLİR'

Özellikle kestane balının Alzheimer riskini azaltabileceğini ya da erteleyebileceğini belirten Duru, “Erken yaşta Alzheimer’ı önleyebilir veya bizi koruyabilir. Çam balı ve meşe balının mükemmel bir antioksidan etki olduğunu bunların da bu tür amaçlar için kullanılabilir. Tıbbi özellikler açısından bakıldığında mikrobiyolojik çalışmalarda gram pozitif bakteri grubunda insan deri ve mukozasında bulunan ilaca bir bakteri bu, bu bakteriye karşı hepsi etkili. Bu bizim için çok önemli. Bu ağız mukozasında da gelişiyor bu bakteri. Gribal ve benzeri hastalıklara ki, içinde bulunduğumuz virüs salgınının olduğu bu dönemlerde bizim olmazsa olmaz kullanacağımız ballar bunların hepsi. Yaptığımız anketlerde uzun yıllardır arıcılıkla uğraşan ailelerde Alzheimer hastalığının Türkiye ortalamasının çok altında olduğunu gözlemliyoruz. Bu bize şunu gösteriyor; bal ve diğer arı ürünlerinin sahip olduğu biyolojik aktivite pratikte Alzheimer olma potansiyelini düşürüyor veya yok denecek kadar azaltıyor. Bu açıdan ballarımızın bu yönü öne çıkarılması lazım. Ayrıca yine sahip olduğu biyolojik aktivite sayesinde kestane ve geven balları başta olmak üzere diğer birçok balın yara iyileşmede kullanılabileceğini de söyleyebiliriz” dedi.

Balın önemine de değinen Prof. Dr. Mehmet Emin Duru, pandemi döneminde pandemi öncesine oranla daha fazla bal tüketmek gerektiğini de sözlerine ekledi.

(İHA)

