"Kestane karası fırtınası" balık fiyatlarını etkiledi

Karadeniz'de balıkçıların "kestane karası fırtınası" nedeniyle denize açılamaması balık fiyatlarına olumsuz yansıdı.
Fırtınadan etkilenmemek için kayık ve teknelerini kıyıya çeken balıkçılar, iki gündür denize açılamıyor.
Samsun Dereköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Topal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkçıların fırtına sonlanana kadar denize açılmayacağını söyledi.
Karadeniz'de fırtınanın birkaç gün daha devam etmesinin beklendiğine işaret eden Topal, bunun balık fiyatlarına yansıdığını belirtti.
Samsun'da balık satışı yapan Habil Yurtseven fırtına yüzünden balık fiyatlarının arttığını, mezgit, barbun, çinekop ve lüferin kilogramının 30, palamudun tanesinin 12 liradan satıldığını söyledi.
Yurtseven, fırtınanın ardından balıkçıların denize açılmasıyla balığın bollaşacağını, fiyatların düşeceğini ifade etti.
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