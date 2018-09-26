"Kestane karası fırtınası" balıkçıları vurdu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçelerinde, fırtına ve yağmur nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamadı.
Zaman zaman şiddetini artıran ve balıkçıların "Kestane Karası" diye adlandırdıkları fırtına nedeniyle Bandırma-İstanbul arasındaki bazı deniz otobüsü seferleri iptal edilirken, Bandırma Limanı'na girmek için açıkta bekleyen gemiler de Kapıdağ Yarımadası çevresindeki doğal limanlara sığındı. Bandırma mendireğinde de fırtına nedeniyle dalgalar liman taşlarını aştı.
Balıkçı Burhan Önen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kestane Karası" dedikleri fırtınanın her sene olduğu gibi bu sene de etkili olduğunu belirterek, "Hava muhalefetinden balığa çıkılamadı. Yağmur, fırtına geldi. Bundan önce de sel baskını geldi, çoğu teknemiz battı. Arkadaşlar mağdur durumda. İnşallah balıkçılık olacak, Karadeniz'de bol miktarda lüfer, palamut, çinekop var." ifadesini kullandı.
Hüseyin Hemdem de fırtına nedeniyle adeta elleri kolları bağlı durumda olduklarını anlatarak, "Havanın düzelmesini bekliyoruz. Körfezde balık 'yok' denecek kadar az. Ekim ayında inşallah balık körfezimize de gelecek." dedi.
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