"Kestane kebap" seyyar tezgahlardaki yerini aldı

SİNOP (AA) - Türkiye'nin önemli kestane üretim merkezlerinden Sinop'un Erfelek ilçesinde yeni sezon kestaneler, pişirildikten sonra seyyar tezgahlarda kilogramı 60 liradan satılıyor.

Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede kestane hasadının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Kozalağından ayrılan yeni sezon kestanelerin pişirildikten sonra seyyar tezgahlarda kilogramı 60 liradan satılmaya başlandığını belirten Koca, "Tabi bu durumda vatandaş gram gram satın alabiliyor." dedi.

Kestanenin zorlu bir uğraşla üretildiğini dile getiren Koca, "Henüz sezon başı olmasına karşın fiyatlar yüksek seyrediyor. İlerleyen süreçte pazara kestane indikçe çok olmasa da fiyatlarda bir miktar gerileme bekliyoruz. Çünkü geçen yıl pişirilmiş kestane kilogramı 70 liradan satılıyordu. Bu sene ise açılışı 60 liradan oldu. Yılbaşına kadar fiyatlar düşebilir ancak havaların soğumasıyla tekrar artacaktır." diye konuştu.

- "Gram gram satıyoruz"

"Kestane kebap" satan Seçkin Demirbaş da fiyatın yüksekliği nedeniyle satış yapmakta zorlandıklarını belirterek, "Sezonu biraz gecikmeli açmamıza rağmen kestane fiyatları çok pahalı. Hal böyle olunca pişirilmiş ürünün fiyatı da çok artıyor. Vatandaşlarımız gram gram ancak satın alabiliyorlar." ifadesini kullandı.

