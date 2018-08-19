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Kestane şekeri imalathanesine hijyen turnikesinden geçiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 11:53 | Son Güncelleme

 BURSA’da faaliyet gösteren Kardelen Kestane Şekeri imalathanesine ellerini dezenfekte etmeden kimse giremiyor. Kalite Kontrol Ar-Ge Sorumlusu Ebru Aygün, “Tesisimizin ilk giriş noktasındaki hijyen bariyerimiz sayesinde, hırsız dahi gelse, ellerini dezenfekte edip hijyen paspasından ve turnike sisteminden geçerek girmek zorunda" dedi.

Kestane şekeri imalathanesine hijyen turnikesinden geçiliyor

Gürkan DURAL-Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA’da faaliyet gösteren Kardelen Kestane Şekeri imalathanesine ellerini dezenfekte etmeden kimse giremiyor. Kalite Kontrol Ar-Ge Sorumlusu Ebru Aygün, “Tesisimizin ilk giriş noktasındaki hijyen bariyerimiz sayesinde, hırsız dahi gelse, ellerini dezenfekte edip hijyen paspasından ve turnike sisteminden geçerek girmek zorunda" dedi.
Bursa’da 23 yıldır faaliyet gösteren Kardelen Kestane Şekeri imalathanesindeki hijyen uygulamaları sayesinde hırsız dahi gelse, el ve ayakkabı sterilizasyonundan geçmeden içeri giremiyor. İmalathanenin hijyen politikasına ilişkin bilgi veren Kalite Kontrol Ar-Ge Sorumlusu Ebru Aygün, "Tesisimizin ilk giriş noktasındaki hijyen bariyerimiz sayesinde hırsız dahi gelse ellerini dezenfekte edip, hijyen paspasından ve turnike sisteminden geçerek girmek zorunda. Buraya her gelen ziyaretçimiz de aynı şekilde giriyor. Kullanmış olduğumuz temizlik kimyasallarımız, işletmedeki temizlik eğitimlerimiz son derece önemli. Hijyen bizim olmazsa olmazımız. Gıda üretiyorsanız, sağlığa da dikkat etmek zorundasınız. Kalite belgemiz var, sektörde ilk defa ISO 22000 gıda güvenli yönetim sistemine sahip bir firmayız. Bu yönde hareket ediyoruz, bu yönde ürünlerimizi üretiyoruz" dedi.
İşe girişte de sağlık kontrolü periyotlarının olduğunu belirten Aygün, "Yine günlük olarak yapmış olduğumuz temizlik kayıtlarımız var. 23 yıldır kestane şekeri ve yan ürünlerini üretiyoruz. Bu zamana kadar yapmış olduğumuz tüm ürünlerimizde mikrobiyolojik hassasiyetimizi de göz önünde bulundurarak hiçbir sorun yaşamadık. Hijyen faaliyetlerimiz de başarılı bir şekilde gerçekleşti" diye konuştu.

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Kestane şekeri imalathanesine hijyen turnikesinden geçiliyorKestane şekeri imalathanesine hijyen turnikesinden geçiliyorKestane şekeri imalathanesine hijyen turnikesinden geçiliyor

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