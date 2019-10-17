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Kestane taşıdığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 12:50 | Son Güncelleme

Bursa’da topladığı kestaneleri yüklemek için traktörle yola çıkan sürücü, traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, olay, Bursa’nın Yıldırım ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi.

Kestane taşıdığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

Bursa’da topladığı kestaneleri yüklemek için traktörle yola çıkan sürücü, traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay, Bursa’nın Yıldırım ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. 52 yaşındaki İmdat Türkan daha evvel topladığı kestaneleri pazara götürmek için traktörüyle Uludağ eteklerinde bulunan ormanlık alana çıktı. Kestaneleri 11 AE 133 plakalı traktörüne yükleyen Türkan, Kadıyayla yolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Araçtan yere düşen sürücü Türkan, traktörün arka lastiğinin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri İmdat Türkan’ın öldüğünü belirlerken, İtfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılan ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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