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Kestane toplamaya giderken kaza yaptılar: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 11:36 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atan minibüste bulunan 3 kişi yaralandı.

Kestane toplamaya giderken kaza yaptılar: 3 yaralı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atan minibüste bulunan 3 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde D-755 Karayolu Cumayanı mevkiinde meydana geldi. Trabzon'dan Zonguldak'a kestane toplamaya giden Fuat Çakıroğlu (62) yönetimindeki 08 EE 389 plakalı minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Refüjde ters duran minibüste sürücü Fuat Çakıroğlu, Ramazan Kayık (52) ve Yakup Eşkin (43) yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kestane toplamaya giderken kaza yaptılar: 3 yaralıKestane toplamaya giderken kaza yaptılar: 3 yaralıKestane toplamaya giderken kaza yaptılar: 3 yaralı

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