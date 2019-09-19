Kestane toplamaya gittiği ormanda kalp krizinden öldü

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)-BARTIN’ın Ulus ilçesinde, ormanlık alanda kestane toplayan Mustafa Seyhan(70), kalp krizi geçirerek, yaşamını yitirdi.

Yenikışla Köyü’nde yaşayan Mustafa Seyhan dün öğle saatlerinde 'ormana kestane toplamaya gittiğini' söyleyerek, evden çıktı. Ancak akşam eve dönmedi. Merak edip, ormanlık alana giden yakınları sonuç alamayınca jandarma ve köylülerden yardım istedi. Gece yarısına kadar süren aramalar sırasında Mustafa Seyhan’ın cansız bedeni bulundu. Kalp krizi sonucu öldüğü tespit edilen Seyhan’ın cenazesi Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

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